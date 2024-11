Bolsas da Europa operam em alta, buscando recuperação após sequência de perdas

Por Sergio Caldas

São Paulo, 11/11/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, na tentativa de interromper uma sequência de perdas, enquanto investidores aguardam dados de inflação locais e dos EUA.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,07%, a 512,08 pontos.

Na semana passada, o Stoxx 600 amargou sua terceira queda semanal consecutiva, à medida que investidores avaliaram a possibilidade de novas tarifas após Donald Trump reconquistar a presidência dos EUA e se mostraram decepcionados com as últimas medidas de estímulo fiscal na China.

No horário acima, o subíndice do setor aeroespacial e de defesa era destaque positivo, com ganho de quase 2%.

Nos próximos dias, a atenção vai se voltar para dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA e da Alemanha. Também estão previstas leituras do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro e do Reino Unido.

Às 7h04 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,69%, a de Paris avançava 1,10% e a de Frankfurt ganhava 1,21%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,01%, 0,75% e 0,48%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com