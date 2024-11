Bolsa cai e dólar sobe em semana curta, com incerteza sobre gastos

A Bolsa de Valores de São Paulo trabalha nesta segunda-feira (11) em baixa e o dólar em alta, como mercado ainda esperando as medidas de corte de gastos do governo. Enquanto isso, os investidores repercutem a sexta alta consecutiva da projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) feita pelo Boletim Focus.

No câmbio, a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos EUA ainda tem feito o dólar se valorizar internacionalmente nesta segunda.

A semana é mais curta, com feriado na sexta-feira (15). Nos Estados Unidos, o Dia do Veterano nos fecha os mercado do Tesouro (Treasuries), mas as bolsas funcionam em Nova York. Por tanto, os volumes de negociação devem ser mais baixos e pode acontecer mais períodos de sobe e desce.

O que está acontecendo

Por volta das 11h, a Bolsa de Valores de São Paulo tinha baixa de 0,19%. O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, desvalorizava para 127.590 pontos.

O dólar comercial estava sendo negociado em alta de 1,06%, vendido a R$ 5,799. O turismo tinha alta de 0,39%, para R$ 6,011.

Os economistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central elevaram a estimativa para o IPCA de 4,59% para 4,62%. A projeção da inflação fica acima da meta do BC. Na semana passada, a inflação do Brasil acumulada nos 12, medida pelo IPCA até outubro atingiu 4,76%, ficando 0,26 ponto percentual acima do teto da meta definida pelo governo ao indicador. O dado é importante porque quanto mais inflação, mas os juros sobem, o que é pior para as empresa listadas em Bolsa, que ficam mais endividadas. Os investidores também saem do mercado de renda variável para o de renda fixa.

Para o dólar, o Focus também reajustou para cima a previsão para o fim de 2024. Subiu a estimativa de R$ 5,50 para R$ 5,55.

Nesta segunda, o câmbio internacionalmente continua com o dólar valorizado. A vitória de Trump nas eleições segue estressando os mercados. Mas o efeito é ainda pior para mercados emergentes que, desde sexta-feira, vêm suas moedas perder valor, depois da frustração com mais um capítulo da história de pacotes de estímulos lançados pelo governo chinês.

Como o valor veio bem menor que do esperado, a China deve continuar tendo problemas e comprando menos produtos básicos de nações como o Brasil. Isso joga para baixo, por exemplo, o valor do minério de ferro, que encerrou as negociações do dia com queda de 2,87%. O petróleo caía cerca de 2%. "

Com a perspectiva de um governo mais inflacionário nos Estados Unidos, os investidores vêm o dólar como boa opção de investimento. "Apesar do feriado nos EUA, os investidores dão continuidade ao chamado 'Trump Trade', fazendo um ajuste de posições nas carteiras de investimento", diz Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX.

Nos EUA, diferentemente de outros países, quando a inflação sobe, o dólar se valoriza. No Brasil, se os preços sobem, o real perde valor. Isso acontece com as moedas fortes e o dólar é a mais forte delas. Lá, se os preços sobem, os juros aumentam e isso fortalece divisa. A explicação é que juros maiores elevam a atratividade do Tesouro americano — a aplicação mais segura do mundo — o que faz o fluxo de investidores migrar do mundo todo para os EUA .