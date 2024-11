Bálsamo Xapadinha diminui frizz e alinha o cabelo; confira antes e depois

Para minimizar os danos no meu cabelo cacheado, não abro mão de aplicar um protetor térmico antes de usar o secador. Depois de testar alguns produtos, aqui está um dos meus favoritos: o Bálsamo Disciplinante, da linha "Xapadinha", da Lola Cosmetics.

A seguir, conto como foi a minha experiência com o produto, com foto de antes e depois de usá-lo. Ainda explico para quem é indicado e os pontos de atenção que observei.

Cabelos naturais sem usar o bálsamo disciplinante da Lola Cosmetics Imagem: Juliana Almirante

Cabelos após usar o bálsamo da linha "Xapadinha" e finalizar com escova secadora Imagem: Divulgação

O que gostei

Proteção térmica. Eu aplico o produto com os fios úmidos, antes de usar a escova secadora. Divido o cabelo ao meio e depois em mechas, para distribuir bem e ajudar a proteger os fios.

Diminui o frizz. Naturalmente, o frizz é bastante comum nos meus fios cacheados. Então, quando eu uso o secador na busca de um efeito mais alinhado, o bálsamo da Lola ajuda bastante.

Efeito liso temporário. O produto da Lola também promete um efeito liso temporário e eu percebi isso. Testei o produto usando escova secadora e sem utilizar chapinha ou química para alisamento do cabelo.

Rende bem. O produto vem em uma embalagem de 200 ml. Ao aplicá-lo uma vez por semana, em média, o frasco durou em torno de três meses. Já estou na segunda unidade.

O que mudou para mim

Sem aspecto pesado e oleoso. Comparado com outros protetores térmicos que já usei, principalmente em óleo, eu sinto que esse bálsamo deixa os fios mais soltinhos. A consistência é fluida - mais próxima de líquido do que de creme.

Pontos de atenção

Se exagerar, o cabelo pesa. Apesar de dar esse efeito mais soltinho e com movimento, é bom não se empolgar demais na aplicação. Eu percebi que, se aplicar produto demais, o cabelo fica com uma sensação pegajosa. Por isso, aplico o produto nas mãos, espalho bem e só depois vou dosando nos fios, para controlar a quantidade aplicada.

Efeito liso não é prolongado. É bom frisar que o produto promete um efeito liso momentâneo, ou seja, não tem química para alisar por mais tempo. E era exatamente isso que estava buscando: um produto que não alterasse a estrutura do cabelo, já que também gosto de usá-lo cacheado. Percebo que, só depois de entrar em contato com o suor e a umidade, o cabelo volta a apresentar ondas e cachos.

Cheiro um pouco forte. O produto tem uma fragrância bem doce. Embora seja um perfume agradável, prefiro produtos com essência mais suave.

Para quem é indicado

O produto da Lola é recomendado para quem busca proteção térmica aos fios, além de um efeito mais liso e alinhado. Por isso, é uma ótima dica se você gosta de cuidar do cabelo enquanto faz chapinha ou usa secador. Contudo, não indicaria esse produto para quem busca um efeito liso sem utilizar nenhuma fonte de calor para isso.

O bálsamo também pode ser usado apenas como leave-in— já utilizei o produto com os fios cacheados e sem secador. O cabelo natural fica sem o resultado liso, só que mais alinhados e com menos frizz.

