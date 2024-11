Ações de Hong Kong caem com decepção por pacote sobre dívida, papéis de semicondutores avançam

CINGAPURA/HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong caíram para o nível mais baixo em três semanas nesta segunda-feira, já que o pacote de alívio da dívida de governos locais da China ficou aquém das expectativas dos investidores quanto ao apoio econômico, enquanto um avanço nos papéis de semicondutores levou os mercados chineses para uma leve alta.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,51%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,66%, liderados por um salto de 6,8% nas ações de semicondutores.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,45%, depois de ter caído durante a sessão para seu nível mais baixo desde 18 de outubro.

As ações de semicondutores subiram depois que a Reuters informou, citando uma fonte não identificada, que os EUA haviam ordenado que a gigante da fabricação de chips TSMC suspendesse as remessas de chips avançados para clientes chineses.

Os investidores imaginaram que isso incentivaria as autoridades a apoiar o setor chinês e compraram ações de fabricantes locais, fazendo com que os papéis da Semiconductor Manufacturing International Corp subissem 4,7%, atingindo uma máxima recorde.

Os investidores apostaram que a eleição de Donald Trump para a Presidência dos EUA pode, na verdade, beneficiar setores estratégicos na China, atraindo o apoio do Estado, e dizem que a China está muito mais bem preparada para as tensões comerciais do que em 2016.

O clima em Hong Kong foi mais desanimador em termos gerais. Um pacote de dívida de 10 trilhões de iuanes (1,4 trilhão de dólares) anunciado após o fechamento do mercado na sexta-feira prometia aliviar as tensões de financiamento dos governos locais e estabilizar o crescimento econômico em declínio.

No entanto, ele não continha nenhum estímulo direto ou gastos voltados para os consumidores, o que os investidores têm esperado desde que as autoridades chinesas começaram a intensificar as promessas no final de setembro para consertar a economia.

"Acho que, aos poucos, o mercado se acostumou com o fato de que não se tratará de consumo", disse Sat Duhra, gerente de portfólio da Janus Henderson.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,08%, a 39.533 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,45%, a 20.426 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,51%, a 3.470 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,66%, a 4.131 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,15%, a 2.531 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,10%, a 23.529 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,41%, a 3.739 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,35%, a 8.266 pontos.

(Reportagem de Rae Wee em Cingapura, reportagem adicional de Jiaxing Li em Hong Kong e redação Xangai)