Trump vence no Arizona e conquista todos os 7 Estados decisivos, diz Edison Research

WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump venceu a eleição presidencial dos Estados Unidos no Arizona, segundo projeção da Edison Research no sábado, completando triunfos em todos os sete Estados decisivos e obtendo uma vitória contundente no Colégio Eleitoral sobre a vice-presidente democrata Kamala Harris.

O republicano Trump, que já havia garantido os 270 votos do Colégio Eleitoral necessários para ganhar a Casa Branca na madrugada de quarta-feira, agora tem o que se espera ser um total final de 312 contra 226 de Kamala.

Além do Arizona, Trump venceu os Estados decisivos de Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte, Wisconsin e Nevada. Em 2020, Joe Biden derrotou Trump ao vencer seis dos sete Estados decisivos - e perder por pouco a Carolina do Norte - e obteve 306 votos no Colégio Eleitoral contra 232 de Trump.

Trump também ganhou 306 em sua vitória de 2016 sobre Hillary Clinton.

Segundo a Associated Press, Trump obteve 74,6 milhões de votos em todo o país, ou 50,5%, contra 70,9 milhões de Kamala, ou 48%.

Depois que o Congresso certificar a votação do Colégio Eleitoral em 6 de janeiro, Trump e seu novo vice-presidente, o senador JD Vance, deverão tomar posse em 20 de janeiro.

(Reportagem de David Lawder, David Shepardson e Ismail Shakil)