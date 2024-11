Sport leva empate da Chape e tem posto no G4 ameaçado na Série B

O Sport tropeçou pela terceira vez seguida e pode deixar o grupo dos quatro primeiros colocados (G4), que dá acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (10), o Leão empatou por 1 a 1 com a Chapecoense na Ilha do Retiro, em Recife, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

A equipe rubro-negra, que vinha de duas derrotas, permanece na quarta posição, com 60 pontos, e pode ser ultrapassada pelo Ceará, que joga na terça-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP). Se o Vozão ganhar, iguala a pontuação do time pernambucano, mas passa à frente pelo número de vitórias (18 a 17).

O tropeço do Sport também foi celebrado por outros rivais na briga pelo acesso, como Goiás (57 pontos) e Operário-PR (56 pontos). Esmeraldinos e alvinegros venceram seus duelos contra CRB e Novorizontino, respectivamente, no último sábado (9).

A Chape, por sua vez, foi a 41 pontos, abrindo três pontos de vantagem para a Ponte Preta, 17ª colocada e primeira equipe na zona de rebaixamento (Z4). O time paulista, contudo, ainda vai a campo na rodada. A Macaca visita o Vila Nova nesta segunda-feira (11), às 18h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

O próximo compromisso do Sport é diante da Ponte, no próximo sábado (16), às 21h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). No dia seguinte (17), o Verdão do Oeste recebe o Coritiba na Arena Condá, em Chapecó (SC), às 16h.

Dominante nas ações ofensivas desde o início da partida, o Sport abriu o placar no primeiro minuto da segunda etapa. O lateral Felipinho cruzou pela esquerda, o goleiro Léo Vieira não ficou com a bola na disputa com o atacante Chrystian Barletta e o volante Julián Fernández, na sobra, mandou para as redes.

O Leão seguiu no ataque, mas sofreu o empate em uma das poucas investidas da Chape. Aos 38, o meia Marlone recebeu na entrada da área e rolou para Perotti. O atacante, que tinha entrado em campo três minutos antes, apareceu pela esquerda e chutou rasteiro, deixando tudo igual. Os donos da casa pressionaram, mas o Verdão se segurou.

Mirassol vice-líder

Outro time do G4 que não venceu na rodada foi o Mirassol. Também neste domingo, a equipe do interior paulista ficou no 0 a 0 com o Avaí na Ressacada, em Florianópolis.

O empate fez o Mirassol ganhar uma posição, ultrapassando o rival Novorizontino e assumindo a vice-liderança, com os mesmos 63 pontos do Tigre do Vale, mas ficando à frente pelo saldo de gols (15 a 13). A equipe dirigida por Mozart está dois pontos atrás do Santos, primeiro colocado e que ainda joga nesta segunda, às 21h, fora de casa, contra o Coritiba, no Couto Pereira. O Avaí, com 47 pontos, aparece na 12ª posição, livre do rebaixamento, mas sem chances de acesso.

Na próxima sexta-feira (15), o Mirassol tem confronto direto com o Operário-PR no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), às 16h. Se o Ceará perder na terça, um empate basta para garantir o acesso à equipe do interior paulista. Já o Avaí volta a campo na outra segunda-feira (18), às 21h, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.