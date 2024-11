Sinner estreia com vitória no ATP Finals; Fritz derruba Medvedev

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, estreou com vitória no ATP Finals neste domingo (10), ao bater o australiano Alex de Minaur (N.8), numa rodada marcada pelo comportamento explosivo de Daniil Medvedev em sua derrota para o americano Taylor Fritz.

Contra De Minaur, Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 24 minutos na Inalpi Arena, em Turim.

O italiano não jogava desde que foi campeão do Masters 1000 de Xangai, há um mês, e não disputou o Masters 1000 de Paris por estar doente.

Mas o período de inatividade não foi problema para o número 1 do mundo, nem quando teve o saque quebrado no terceiro game, revertendo rapidamente para fechar o primeiro set em 5-3.

Depois de vencer a primeira parcial em 36 minutos, Sinner continuou ditando o ritmo da partida com seus golpes de direita, quebrando o serviço de De Minaur no quinto game para fazer 3-2, ante de fechar o jogo com um ace em um game perfeito de saque.

"Estou feliz com o meu jogo e por ter jogado diante deste público. Faz muito tempo que eu não jogava e cometi vários erros. Alex começou bem, simplesmente tentei me manter no jogo", disse o italiano após a vitória.

- Fritz derruba o 'explosivo' Medvedev -

Mais cedo, o americano Taylor Fritz (N.6) bateu Daniil Medvedev (N.4), que voltou a mostrar descontrole emocional.

Fritz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 20 minutos.

Medvedev não aproveitou as três oportunidades de quebra que teve durante a partida e terminou o primeiro set com três duplas faltas que o levaram a quebrar sua raquete no chão quando foi para o banco.

Essa primeira parcial foi muito equilibrada, com ambos os jogadores muito eficientes no saque, sem conceder break points até que Fritz teve a primeira chance no décimo game e Medvedev cometeu dupla falta.

No início do segundo set, o russo melhorou e teve três break points nos primeiros games de serviço de Fritz, mas o americano manteve o sangue frio, se salvou e obteve sua quebra no sexto game para abrir a vantagem necessária para selar a vitória.

Medvedev, campeão do ATP Finals em 2020 e finalista em 2021, foi vaiado pelo público por sua falta de envolvimento em alguns momentos, como ao tentar devolver o saque de Fritz segurando a raquete ao contrário, com 40-0 a favor do americano.

Fritz, que participa do torneio pela segunda vez na carreira, tendo chegado à semifinal em 2022, precisa de pelo menos mais uma vitória no grupo 'Ilie Nastase'.

"A chave foi o meu serviço. Ele [Medvedev] devolve muito bem, mas eu consegui ganhar meus games sem muita pressão, o que me ajudou a manter a concentração", explicou Fritz após a partida.

Medvedev, por sua vez, admitiu em entrevista coletiva que já espera pelo final da temporada: "Estou cansado de lutar contra coisas que não dependem de mim. Vamos ver o que acontece nos próximos jogos e, se não funcionar, vou sair de férias. Muito feliz", ironizou o russo.

