Resultado do Enem 2024: quando saem as notas do Inep?

As notas individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ficarão disponíveis para os participantes em 13 de janeiro de 2025, data prevista para a divulgação dos boletins.

Quando sai o resultado do Enem?

Os candidatos passam pelo segundo dia de prova neste domingo (10). Estão previstas 45 questões de matemática e suas tecnologias e 45 questões de ciência da natureza e suas tecnologias (física, química e biologia).

O gabarito do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado em 20 de novembro. Ele mostrará as respostas corretas das provas.

Os participantes podem concorrer a vagas nas instituições de ensino superior por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) com a nota do Enem. O exame conta em 2024 com 4,3 milhões de inscritos confirmados, com provas em 1.753 municípios.

Horários do Enem 2024 (de Brasília)

Abertura dos portões: 12h

12h Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

13h30 Término das provas 1º dia: 19h

19h Término das provas 2º dia: 18h30

Calendário do Enem