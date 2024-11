Princesa Catherine completa dois dias de atos oficiais pela primeira vez desde anúncio de câncer

A princesa Catherine, que participou de uma cerimônia militar em Londres neste domingo (10), completou dois dias de compromissos oficiais pela primeira vez desde que seu câncer foi anunciado em março, depois de participar de um evento semelhante no sábado.

Catherine, que completou o tratamento quimioterápico em setembro para o câncer, cuja natureza não foi revelada, participou de uma cerimônia no memorial de guerra oficial da Grã-Bretanha, o Cenotáfio, no centro de Londres, próximo ao Parlamento Britânico, neste domingo.

A Princesa de Gales, de 42 anos, esteve presente no sábado em outra cerimônia em memória dos soldados britânicos mortos em conflitos no Royal Albert Hall, em Londres.

O evento também contou com a presença de seu marido, o Príncipe William, herdeiro da coroa, e do rei Charles III, que depositou a primeira coroa de flores no Cenotáfio em reconhecimento aos que morreram em conflitos desde a Primeira Guerra Mundial.

Charles III, de 75 anos, também anunciou no início do ano que sofre de câncer, cujos detalhes também não são conhecidos e para o qual ele ainda está sendo tratado.

Catherine participou da cerimônia da sacada de um prédio do governo com vista para o Cenotáfio, em uma participação de dois dias consecutivos em eventos comemorativos do Dia do Armistício da Primeira Guerra Mundial, em 11 de novembro.

