Pouco cálculo e muita interpretação: como foi o 2ª dia de prova do Enem

O segundo dia de prova do Enem 2024 aconteceu nesse domingo (10). Os alunos responder a questões de matemática e ciências da Natureza. UOL escutou professores para entender o teor e dificuldade da prova.

O que aconteceu

Professores de química disseram que o exame foi muito bem feita, com enunciados curtos e claros. O uso de pesticidas foi um assunto que se repetiu da prova de 2023 . "Achei a prova em um nível médio. As questões difíceis foram as sobre transformação de unidades e as que abordaram estequiometria, que exigia cálculo dos participantes", diz o professor de química Lucas Vairolette, do Cursinho da Poli.

Tirinhas foram usadas em questões de física. "Uma era do Calvin, que falava sobre um trajeto orbital e o estudante precisava descobrir a força que o chão exercia na hora que ele caia do balanço. Outra, do Laert, falava sobre esquimós", diz Pedro Lopes, supervisor de avaliações da SAS Educação.

Tirinhas foram usadas na prova de física Imagem: Reprodução

A prova de biologia foi considerada de nível médio para fácil para alguns professores. "Neste ano tivemos muitas questões sobre ecologia. Abordou-se fisiologia animal, fisiologia humana e genética molecular em apenas uma questão pequena. Em outra, falou-se sobre vacina, que é um assunto esperado. Foi uma boa prova", diz Hilton Ramalho, professor de Biologia do Colégio e Curso AZ.

A prova sobre assuntos biológicos tratou muito sobre saúde. "O ENEM pareceu bem antenado com assuntos do cotidiano. Utilizou HIV como referência para falar de uma virose semelhante ao HIV, como os impactos ambientais e crescimento urbano sem saneamento básico podem favorecer o aparecimento de doenças como Zika e Chikungunya, vacina da Covid-19 com uma nova roupagem e como agem as substâncias cancerígenas no sistema digestório", diz Wiler Pereira, professora de biologia do Elite Rede de Ensino.

Houve pouco cálculo, na avaliação de professores. Apesar da segunda prova ser focada em temas de exatas, professores alertaram para a pequena quantidade de cálculos. "Não tinha mais de oito questões com cálculo, mas havia muita interpretação, gráfico, esquema e fórmula química. Nada fora da tendência, não foi uma prova difícil", diz João Eduardo Pinhata, gerente de avaliações da SAS Educação.

Questões de matemática foram semelhantes às de anos anteriores. Foco foi em matemática financeira. "O aluno que se preparou respondendo às provas dos anos anteriores estava muito preparado para essa prova", diz Joyce Sousa, especialista em avaliações do SAS Educação. "Falou-se muito sobre porcentagem e juros, trazendo questões que iam além da matemática financeira. A prova teve muitas perguntas sobre geometria também", diz Pinhata.

Questão de matemática do Enem foi quase igual a da prova de 2006 Imagem: Reprodução

Questão quase igual. De acordo com o Thiago Galrao, professor de matemática do Colégio e Curso AZ, apesar da mudança de valores, se o aluno treinou fazendo provas anteriores tinha chances de ir bem. "Tinha uma questão com os mesmo números, desenho praticamente o mesmo (um pouco atualizado) e o texto pedia praticamente a mesma coisa da prova de 2006", disse.

O que disseram os professores

A prova de química foi mediana, mas condizente com assuntos cobrados como: estequiometria, soluções, métodos de separação de misturas e funções orgânicas. Vale destacar que os assuntos oxirredução e eletroquímica, que não apareceram no ano passado, mas que estavam em três questões da prova de 2024. A prova trouxe também questões que dialogam com temais ambientais, como de costume , Isabelly Sette, de química do Elite Rede de Ensino

Foi uma prova muito amparada em recursos imagéticos, o que facilitava a leitura, tornando-a mais rápida. Não identifiquei muitas questões difíceis, então considero que de nível fácil para médio. Com uma boa gestão do tempo, os alunos seriam capazes de fazê-la com tranquilidade , Joyce Sousa, especialista em avaliações do SAS Educação

As questões de matemática financeira não estavam tão simples, era necessário usar de raciocínio lógico para conseguir distribuir os valores nas proporções que eram colocadas. As questões de matemática financeira traziam situações imaginárias, o que exigia do candidato esforço para organizar as informações, Vinicius Beltrão, coordenador de ensino e inovações do SAS Educação