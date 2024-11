Piscina com 'chafariz' faz sucesso e está em oferta; veja como funciona

O Guia de Compras UOL encontrou uma piscina infantil inflável, que promete um efeito de chafariz e tem feito sucesso entre consumidores. O fabricante também indica o uso para animais de estimação, deixando o uso ainda mais divertido.

O produto é uma boa ideia para refrescar a criançada e os bichinhos em dias quentes, e está em oferta com até 67% de desconto, custando a partir de R$ 76 na Shopee. Confira adiante o que o fabricante informa sobre essa piscina e o que diz quem a testou.

O que o fabricante diz sobre essa piscina?

Tem fácil instalação, sendo necessário apenas encaixar em uma mangueira e ajustar a pressão;

É feita de PVC, com soldagem de termoplástico, o que dá mais resistência ao produto;

Tamanho: 170 cm de diâmetro;

É dobrável e simples de transportar;

Possui certificação do Inmetro;

Idade recomendada: 36 meses até 10 anos.

O que diz quem a comprou?

O produto tem nota média de 4,9 (Shopee) e 4,4 (Amazon). A máxima é de cinco estrelas. Veja alguns comentários de consumidores.

Adoramos aqui em casa. A criançada se diverte. O único lado ruim é que a mangueira tem que ficar ligada para obter os jatinhos. Tirando isso, é ótima e divertida.

Rebeca

Podem comprar. A piscina é resistente. Meu cachorro, que é um pastor alemão, amou.

Patrícia

Meu filho adorou. Recomendo muito. O material é resistente. Atendeu às minhas expectativas.

Bruna Souza

Meu filho de um ano amou. É grandinha. Superou as expectativas. Mas sempre fique supervisionando a criança, para não ter risco de escorregar.

Lu de Macedo

Pontos de atenção

As principais reclamações são sobre a falta de revestimento antiderrapante do produto. Alguns ainda dizem que o jato de água do chafariz é baixo e jorra para fora da piscina.

É funcional, mas precisa de água com boa pressão. É bom, mas aqui em casa, infelizmente, a pressão da água não é a melhor, então o chafariz não fica 100%. Deu certo para meus sobrinhos que ainda são pequenos brincarem. Pelo custo-benefício, recomendo.

Karen Leite

Mesmo com boa pressão, o jato de água fica baixo, uns 45 cm mais ou menos, e foi difícil adaptar à nossa mangueira na entrada de água do produto, mas o importante é que, apesar disso, nossa filhinha de três anos adorou.

Luciana Lavareda

Não gostei. A água jorra para fora e não para dentro.

Ana Karine

É muito boa e grande. O único defeito é que o fundo é liso. Não é antiderrapante.

Iza Mara Passos

