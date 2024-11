Papa apela que COP29 contribua para proteção do planeta

CIDADE DO VATICANO, 10 NOV (ANSA) - O papa Francisco desejou neste domingo (10) que a 29ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP29), que começará amanhã (11), possa contribuir de forma eficaz ao mundo.

"Há três anos era lançada a Plataforma de Ação Laudato Si'.

Agradeço a quem trabalha em favor desta iniciativa. A este propósito, faço votos que a Conferência sobre as Alterações Climáticas, a COP29, que começa amanhã em Baku, dê uma contribuição eficaz para a proteção da nossa casa comum", disse o líder da Igreja Católica.

As finanças climáticas serão o tema central da conferência anual da ONU sobre meio ambiente, que ocorrerá em Baku, no Azerbaijão, pois as delegações terão de discutir quanto dinheiro será repassado a partir de 2026 aos países vulneráveis à crise climática.

Além disso, a cúpula será realizada menos de uma semana após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. No seu primeiro mandato, o republicano tirou Washington do Acordo de Paris e sua volta à Casa Branca pode representar um novo retrocesso no combate às mudanças climáticas.

Durante a celebração do Angelus, que reuniu milhares de pessoas, o Papa também rezou pela paz no mundo e aos países afetados por catástrofes naturais, entre eles Espanha e Indonésia.

"Estou próximo da população da ilha de Flores, na Indonésia, atingida pela erupção de um vulcão; rezo pelas vítimas, por suas famílias e pelos deslocados. E renovo a minha recordação pelos habitantes de Valência e de outras partes de Espanha que enfrentam as consequências das inundações. Faço-lhe uma pergunta: vocês rezaram por Valência? Já pensaram em dar alguma contribuição para ajudar essas pessoas? É apenas uma pergunta", afirmou o religioso. (ANSA).

