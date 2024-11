Netanyahu diz ter conversado com Trump três vezes nos últimos dias

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no domingo que conversou três vezes com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nos últimos dias, com o objetivo de estreitar a forte aliança entre Israel e os EUA.

"Essas conversas foram boas e muito importantes", declarou Netanyahu em um comunicado. "Estamos de acordo quanto à ameaça iraniana em todos os seus componentes e o perigo representado por ela. Também vemos as grandes oportunidades que Israel tem diante de si, no campo da paz e de sua expansão, e em outros campos."

(Reportagem de Steven Scheer)