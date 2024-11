Mattarella pede 'harmonia mundial' para superar desafios globais

PEQUIM, 10 NOV (ANSA) - Em visita à China, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, destacou neste domingo (10) a necessidade de uma "harmonia mundial" para superar os atuais desafios globais.

"Há muitos desafios globais pela frente da humanidade que nenhum país sozinho pode enfrentar. Isso exige uma harmonia global, uma convergência para enfrentarmos juntos os desafios comuns da humanidade", destacou o mandatário durante uma entrevista à emissora chinesa CGTN.

O chefe de Estado, que já se reuniu com diversos líderes do gigante asiático, analisou que as relações entre os dois países "são extraordinárias e solidamente excelentes".

"É uma exceção que sublinha a importância da relação da Itália com a China e como a Itália quer cultivá-la com atenção e desenvolvimento. Eu a definiria como uma relação de amizade, feita de confiança e capacidade de compreensão mútua", acrescentou Mattarella.

O presidente ainda mencionou que o futuro do planeta precisa de muitas pessoas como o explorador veneziano Marco Polo (1254-1324) em vez daquelas que pregam o contraste e praticam a guerra.

"Porque o estilo de Marco Polo, o sentido, é o da curiosidade pelos mundos que desconhecemos, da admiração pelo que vemos e aprendemos, é o respeito recíproco por um enriquecimento cultural comum. Foi isto que fez o mundo crescer ao longo de milênios e séculos e representa aquilo que é, em vez disso, combatido por aqueles que alimentam o contraste e fomentam a incompatibilidade", finalizou. (ANSA).

