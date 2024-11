Lyon vence Saint-Etienne em clássico no Campeonato Francês

O Lyon venceu o Saint-Étienne por 1 a 0 neste domingo (10), no clássico da 11ª rodada do Campeonato Francês, com um gol do seu eterno capitão Alexandre Lacazette (29').

Com a vitória, o time sobe para a quinta posição na tabela, que dá vaga na Liga Europa, com 18 pontos.

Por sua vez, o Saint-Etienne é o 16º, empatado em pontos com Angers e Nantes (10 pontos cada).

Mais cedo, o Rennes, que está em negociações "muito avançadas" para contratar o técnico argentino Jorge Sampaoli, foi derrotado em casa pelo Toulouse por 2 a 0.

Também neste domingo, o lanterna Montpellier comemorou seu aniversário de 50 anos com uma vitória por 3 a 1 sobre o Brest, dando fim a uma sequência de cinco derrotas no campeonato.

-- Resultados da 11ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

Olympique de Marselha - Auxerre 1 - 3

- Sábado:

Strasbourg - Monaco 1 - 3

Lens - Nantes 3 - 2

Angers - PSG 2 - 4

- Domingo:

Nice - Lille 2 - 2

Rennes - Toulouse 0 - 2

Montpellier - Brest 3 - 1

Le Havre - Reims 0 - 3

Lyon - Saint-Etienne 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 29 11 9 2 0 33 10 23

2. Monaco 23 11 7 2 2 18 8 10

3. Olympique de Marselha 20 11 6 2 3 24 15 9

4. Lille 19 11 5 4 2 18 11 7

5. Lyon 18 11 5 3 3 18 15 3

6. Nice 17 11 4 5 2 21 11 10

7. Reims 17 11 5 2 4 19 15 4

8. Lens 17 11 4 5 2 12 9 3

9. Auxerre 16 11 5 1 5 20 19 1

10. Toulouse 15 11 4 3 4 13 11 2

11. Strasbourg 13 11 3 4 4 20 22 -2

12. Brest 13 11 4 1 6 14 19 -5

13. Rennes 11 11 3 2 6 13 18 -5

14. Nantes 10 11 2 4 5 14 17 -3

15. Angers 10 11 2 4 5 13 20 -7

16. Saint-Etienne 10 11 3 1 7 10 25 -15

17. Le Havre 9 11 3 0 8 8 23 -15

18. Montpellier 7 11 2 1 8 11 31 -20

