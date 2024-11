Após acidente, Lula é liberado para viagens aéreas às vésperas do G20

O presidente Lula (PT) foi liberado para fazer viagens aéreas após um novo exame médico neste domingo (10), em Brasília.

O que aconteceu

O hospital Sírio-Libanês informou melhora nos exames de Lula. O presidente tinha sido orientado a não pegar voos após ter sofrido uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada, em 19 de outubro, mas foi liberado pelos médicos após novos exames.

Lula pode manter suas atividades habituais, diz o Sírio-Libanês. Segundo boletim publicado às 11h de hoje, Lula "permanece sem sintomas, e o exame mostrou melhora em relação aos anteriores, devendo manter suas atividades habituais, com liberação para viagem aérea".

A próxima viagem prevista de Lula é para a reunião do G20. O presidente deverá embarcar no final da semana que vem e participar de eventos da cúpula no sábado (16). A Cúpula de Líderes, principal reunião do G20, será nos dias 18 e 19.

Presidente terá semana cheia em Brasília antes de viajar. A expectativa é que o presidente tenha reuniões com a equipe econômica a partir de segunda (11) para fechar o pacote de cortes de gastos esperado desde a semana passada. As medidas só deverão ser anunciadas após reuniões de Lula com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.