Limpa cantos, vidros e tira pelo: escova 4 em 1 está por menos de R$ 30

O Guia de Compras UOL encontrou uma escova multifunções, que promete limpar, raspar e escovar, desde móveis até os cantinhos da casa mais difíceis de alcançar.

De acordo com o fabricante, essa escova possui dupla face e é recomendado para limpar telas empoeiradas ou fofas, além de móveis e também retirar sujeiras da roupa. Confira mais detalhes sobre o produto e as opiniões de quem o comprou.

O que diz o fabricante sobre a escova?

É bidirecional e portátil

Dupla face: um lado para limpar telas de janelas empoeiradas e outro com raspador macio

Possui alça de longo alcance

Pode ser usado seco ou molhado para realizar a limpeza

Desenvolvido para caber em lacunas de carros, janelas, portas deslizantes e entre outros

Adequado para escovar cobertores, sofás e tapetes

Disponível também na cor rosa

O que diz quem comprou?

Essa escova tem quase 3.000 avaliações, com nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco) na Shopee. Os consumidores destacaram pontos positivos como a eficiência na limpeza, qualidade e tamanho do produto.

Uma das melhores compras que já fiz. Comprei com objetivo de remover pelos da minha gata e o produto para esse fim é excelente, deixa tudo limpinho. Com certeza comprarei outro, recomendo a loja e o produto. Leila Oliveira

Ótimo para remover pelos. Comprei com esse intuito, mas vem outros auxiliadores também. Chegou muito antes do prazo e o material é bem resistente. Polyana Cunha

Simplesmente uma das minhas melhores compras da Shoppe! Sensacional esse mini mop, entrega tudo! Eu tenho dois gatinhos e já corri testar tirando os pelos das cadeiras. Estou chocada! Funciona muito! Deve funcionar muito em box do banheiro, ela tem várias funcionalidades, inclusive o de tirar pelo de roupa. Quem tem animalzão vai entender minha empolgação. Só comprem! Chegou muito rápido. Estou bem satisfeita. Kauane

Gostei do tamanho, que é bom para limpar cantos e tirar pelos. Veio certinho e a entrega foi rápida. Eu recomendo. Simone

Pontos de atenção

Outros consumidores mostraram insatisfação com o produto durante a limpeza de vidros, além da baixa resistência e ausência de instruções para montagem da escova.

O produto serve mais para limpar pelos. Meu objetivo era limpar os vidros, porém a borracha é dura e não adere ao vidro para eliminar a água totalmente. Não tem a eficiência anunciada. Sandra Carrareto

Não achei muito útil, comprei para retirar pelos de gato e não achei muito prático. Jaci

O material é resistente, só achei que fosse um pouco maior, porém pelo valor vale a pena. Magda

Não veio instruções de uso e nem de montagem, deveria ter vindo também instruções de armazenamento para durar mais tempo. Micheline Monteiro

