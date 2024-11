Kate faz aparições públicas seguidas pela 1ª vez após câncer

LONDRES, 10 NOV (ANSA) - A princesa de Gales, Kate Middleton, participou neste domingo (10) de uma cerimônia militar em Londres, na Inglaterra, que homenageou os mortos na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), conflito encerrado há 106 anos.

Middleton participou de dois dias seguidos de compromissos oficiais pela primeira vez desde que concluiu seu tratamento de quimioterapia contra um câncer, revelado publicamente em março.

A última sessão da princesa foi feita em setembro.

Os eventos que tiveram a participação da princesa foram similares, pois celebram o Dia do Armistício da Primeira Guerra Mundial, mas o ocorrido hoje (10) foi uma cerimônia no Cenotáfio, um monumento na região central de Londres que recorda os mortos em conflitos armados.

A esposa do príncipe William, herdeiro ao trono britânico, assistiu à cerimônia de uma varanda do Ministério das Relações Exteriores. O seu marido e o rei Charles III, que também luta contra um câncer, depositaram coroas de flores no monumento.

(ANSA).

