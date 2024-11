Homens armados matam 10 pessoas em bar no México

Homens armados mataram 10 pessoas e deixaram pelo menos sete feridos em um bar na cidade de Querétaro, no centro do México, no sábado (9), informou uma autoridade de segurança local.

Os agressores chegaram em uma caminhonete ao bar Los Cantaritos e abriram fogo no interior, onde foi registrada "a morte de 10 pessoas" e pelo menos "mais sete ficaram feridas", segundo o secretário de Segurança Pública de Querétaro, Juan Luis Ferrusca, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Foi confirmado que "pelo menos quatro pessoas chegaram armadas com armas longas a bordo de uma caminhonete", disse Ferrusca.

Um suspeito foi detido e o veículo usado no ataque foi encontrado abandonado e incendiado, relatou o secretário de segurança.

Querétaro é considerada uma das cidades mais seguras do México, onde a espiral de violência, em grande parte relacionada ao tráfico de drogas e aos grupos criminosos, deixou mais de 450.000 mortos desde 2006.

