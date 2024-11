Homens armados matam 10 em tiroteio em bar no Estado mexicano de Querétaro

(Reuters) - Homens armados mataram 10 pessoas em um bar no Estado de Querétaro, no centro do México, na noite de sábado, disseram autoridades. O ataque se soma a uma onda de crimes violentos que atinge várias partes do país.

O incidente ocorreu em um bar no centro da capital do Estado. Quatro homens armados entraram no local matando sete homens e três mulheres, e outras sete pessoas ficaram feridas, segundo o procurador-geral do Estado e chefe de segurança da cidade de Querétaro.

De acordo com as autoridades, uma pessoa estava sob custódia policial. Os investigadores estiveram no local e também investigaram um veículo que se acredita estar ligado ao incidente.

Normalmente, em Querétaro não ocorrem crimes violentos, como homicídios, e é considerada mais segura do que muitas outras áreas do México.

“Reitero ao povo de Querétaro que haverá punição para os responsáveis ​​por este ato brutal, continuaremos a selar nossas fronteiras e a manter a segurança de nosso Estado”, disse o governador de Querétaro, Mauricio Kuri, no X.

O México está enfrentando uma crise de segurança ligada ao crime organizado e às facções beligerantes dos cartéis de droga, que é um dos desafios mais urgentes para a nova presidente do país, Claudia Sheinbaum.

Desde sua posse, em 1º de outubro, foram registrados 2.788 homicídios no país de acordo com a análise de dados do governo feita pelo pesquisador TResearch.

Sheinbaum prometeu reprimir o crime violento e revelou um plano de segurança destinado a aumentar as oportunidades para os jovens vulneráveis, melhorando a partilha de informações entre as instituições governamentais e reforçando a Guarda Nacional do país.

