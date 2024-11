Homem é indiciado por feminicídio após atropelar e matar a mãe no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou por feminicídio e lesão corporal o estudante de medicina que atropelou a própria mãe em Campos dos Goytacazes, a 234 km da capital. Carlos Eduardo Tavares de Aquino Cardoso, 32 anos, segue preso no noroeste do estado.

O que aconteceu

Eliana de Lima Tavares Cardoso, 59, andava de bicicleta elétrica quando foi atingida pelo filho. O acidente aconteceu no bairro Jardim Carioca no dia 28 de outubro. A mulher morreu na hora.

Outro lado: O UOL não conseguiu localizar a defesa de Carlos Eduardo. O advogado que estava responsável no dia da prisão deixou o caso após a audiência de custódia. O espaço está aberto para manifestação.

Motorista de um carro que estava no sentido contrário disse que estudante entrou na contramão intencionalmente. O UOL teve acesso ao relatório da audiência de custódia de Cardoso, que cita o relato dos policiais militares que atenderam a ocorrência. O PM informou que o estudante estava visivelmente sob efeito de entorpecentes, e depois teria confirmado o uso de substâncias ilegais. Após o acidente, conforme o relato do motorista, o autor não demonstrou nenhuma preocupação com as vítimas do acidente.

Além do feminicídio, o estudante foi indiciado por lesão corporal no trânsito contra cinco pessoas. Elas estavam no carro que estava no sentido contrário. Todas tiveram ferimentos leves.

Relação entre mãe e filho não era boa, disse um primo à Polícia Civil. Conforme o relato, Carlos Eduardo maltratava os pais, e chegou a ameaçar a mãe de morte durante uma briga, em que ele destruiu vários objetos da residência. Há dois processos judiciais em andamento contra o estudante por violência doméstica — especialmente por ataques à mãe.