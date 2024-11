Ela descobriu irmão por acaso em hospital: 'Falaram que tinha falecido'

A comerciante Lucenir Maria da Silva, 56, acompanhou o marido em uma unidade de internação da Unimed em Criciúma (SC) no início de outubro. E o que seria só uma questão de saúde acabou transformando sua vida para sempre.

No quarto compartilhado, estava, do outro lado da cortina, o aposentado Severino Estevam, 68, acompanhado da esposa.

Aparentemente, era apenas mais um paciente, mas os homens internados começaram a conversar e uma série de coincidências da vida de Estevam chamaram a atenção de Lucenir.

Meu marido e ele comentaram que moravam em Araranguá, que conheciam a Praia da Caçamba. Ele [Estevam] morava na Lagoa do Caverá e começou a conversar sobre todos os meus parentes e todos os meus conhecidos que moram na região. Entrei no assunto e falei que ele devia conhecer meu pai e disse: 'sou filha de Pedro Miguel'.

Lucenir Maria da Silva

O homem que conversava com o marido de Lucenir de repente ficou em silêncio.

Mais de cinco décadas distantes

Do outro lado da cortina, Estevam, mais velho, havia desvendado a charada de tantas coincidências: Lucenir e ele eram filhos do mesmo pai.

Ambos sabiam da existência um do outro, mas nunca haviam se conhecido.

Fazendo um sinal, Estevam pediu segredo à sua esposa.

"Mesmo ele pedindo que não, a esposa dele não resistiu e me chamou. Ela perguntou se eu conhecia ele e eu disse que não. Então, ela me disse: 'esse aqui é teu irmão, filho de Pedro Miguel'. Atravessei a cortina e fui até ele. Foi muito lindo", conta Lucenir.

Lucenir da Silva, 56, pensava que o seu irmão Severino Estevam, 68, estava morto. Imagem: Vanessa Amando/Unimed Criciúma

Desde a infância, Lucenir, que é a caçula de uma família de cinco irmãos, sabia que tinha um outro irmão por parte de pai, mas não fazia ideia de seu paradeiro.

Lucenir Maria da Silva, 56 e Severino Estevam, 68, encontraram coincidências em uma conversa casual e descobriram que eram irmãos. Imagem: Vanessa Amando/Unimed Criciúma

"Sabia da existência do meu irmão, mas a gente em casa nunca conversava por ser um assunto delicado. Ele foi fruto de um caso do meu pai anteriormente, mas não tinha como a gente saber. Eu nem sabia o nome dele", conta ela.

Coincidentemente, Lucenir havia perguntado sobre seu irmão algum tempo antes do encontro —e a resposta foi pouco animadora.

Há pouco tempo, perguntei sobre ele, e a minha família me disse que já tinha falecido. No momento do encontro, fui até ele e peguei em sua mão, agradeci a Deus e disse: 'me falaram que você tinha falecido'.

Lucenir Maria da Silva

"Já estamos mantendo contato um com o outro. A gente ainda não se encontrou na casa dele e nem na minha por motivo de doença, mas pretendemos muito em breve, fazer isso", afirma ela.