Enem 2024 tem portões abertos; candidatos devem chegar até às 13h

Os locais de aplicação do segundo dia de prova do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio), neste domingo (10), estão com os portões abertos. Os candidatos têm até as 13h para chegar aos locais de prova.

O que aconteceu

Os portões para o segundo dia do Enem abriram às 12h e fecham às 13h. Os candidatos terão que responder a 90 questões de matemática e ciências da natureza. No domingo passado (3) os temas foram linguagens e ciências humanas, além da redação.

Candidatos precisam levar caneta preta fabricada em material transparente e documento com foto.

As provas terminam às 18h30. O gabarito do exame será divulgado no próximo dia 20, uma quarta-feira, e o resultado sairá no dia 13 de janeiro de 2025. A nota do Enem pode ser usada para acesso a universidades e para seleção dos programas Fies, Sisu e ProUni.

A edição deste ano será um teste do programa Pé-de-Meia, lançado pelo governo Lula (PT). Alunos mais pobres e de escolas públicas vão ganhar um incentivo de R$ 200 por se inscreverem para fazer a prova. É preciso participar dos dois dias do exame.

O aumento de inscritos no exame é uma prioridade do governo federal. Foi em 2009, no segundo mandato do petista, que o Enem passou a ter "peso" de vestibular. Em 2022, na gestão de Jair Bolsonaro (PL), o Enem registrou o menor número de participantes em 17 anos — 3,4 milhões.

No primeiro dia de aplicação do Enem 2024, a abstenção ficou em 26,6%. O índice é menor em relação a edição do ano passado, segundo dados do MEC (Ministério da Educação). Com o Pé-de-Meia, o governo também espera barrar o aumento de abstenções.