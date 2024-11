Eintracht Frankfurt vence Stuttgart fora de casa no Campeonato Alemão

O Eintracht Frankfurt venceu o Stuttgart fora de casa por 3 a 2 neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Alemão, depois de abrir 3 a 0 no placar e quase sofrer o empate.

Faltando cinco minutos para o fim do tempo regulamentar, o Eintracht tinha a cômoda vantagem de três gols, marcados por Hugo Ekitike (45'+2), Nathaniel Brown (55') e Omar Marmoush (62').

Mas o Stuttgart, que havia perdido um pênalti no primeiro tempo (22'), reagiu em apenas quatro minutos, com o primeiro gol de Josha Vagnoman (86') e o segundo de Mick Woltemade (90').

Nos acréscimos, Chris Fuhrich (90'+7) mandou a bola para as redes no gol que seria o de empate para os donos da casa, mas o lance foi anulado por impedimento.

Com a vitória, o Eintracht Frankfurt consegue três pontos valiosos, que mantêm a equipe em terceiro na tabela com 20 pontos, um a menos que o RB Leipzig (2º) e a seis do líder Bayern de Munique.

Bayern e Eintracht são as únicas equipes na parte de cima da tabela que venceram na 10ª rodada, na qual candidatos ao título como Leipzig e Bayer Leverkusen (4º) empataram e o Borussia Dortmund (7º) perdeu.

No outro jogo já encerrado neste domingo, Augsburg (13º) e Hoffenheim (15º) empataram sem gols.

A rodada termina com a visita do Wolfsburg (12º) ao Heidenheim (14º).

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Union Berlin - Freiburg 0 - 0

- Sábado:

Mainz - Borussia Dortmund 3 - 1

Werder Bremen - Holstein Kiel 2 - 1

Bochum - Bayer Leverkusen 1 - 1

St Pauli - Bayern de Munique 0 - 1

RB Leipzig - B. Mönchengladbach 0 - 0

- Domingo:

Augsburg - Hoffenheim 0 - 0

Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2 - 3

(15h30) Heidenheim - Wolfsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 26 10 8 2 0 33 7 26

2. RB Leipzig 21 10 6 3 1 15 5 10

3. Eintracht Frankfurt 20 10 6 2 2 26 16 10

4. Bayer Leverkusen 17 10 4 5 1 21 16 5

5. Freiburg 17 10 5 2 3 13 11 2

6. Unión Berlín 16 10 4 4 2 9 8 1

7. Borussia Dortmund 16 10 5 1 4 18 18 0

8. Werder Bremen 15 10 4 3 3 17 21 -4

9. B. Mönchengladbach 14 10 4 2 4 15 14 1

10. Mainz 13 10 3 4 3 15 14 1

11. Stuttgart 13 10 3 4 3 19 19 0

12. Augsburg 12 10 3 3 4 13 20 -7

13. Heidenheim 10 9 3 1 5 12 12 0

14. Wolfsburg 9 9 2 3 4 16 17 -1

15. Hoffenheim 9 10 2 3 5 13 19 -6

16. St Pauli 8 10 2 2 6 7 12 -5

17. Holstein Kiel 5 10 1 2 7 12 25 -13

18. Bochum 2 10 0 2 8 10 30 -20

