China e Indonésia fecham US$10 bilhões em acordos focados em energia verde e tecnologia

PEQUIM (Reuters) - China e Indonésia assinaram acordos no valor de 10 bilhões de dólares no Fórum Empresarial Indonésia-China, em Pequim, no domingo. As negociações incluíram acordos em áreas como alimentação, novas energias, tecnologia e biotecnologia, informou a mídia estatal chinesa.

O Fórum aconteceu depois de uma reunião no sábado entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente indonésio, Prabowo Subianto, que está na China até 10 de novembro, o primeiro país que visita desde que assumiu o cargo no mês passado.

Prabowo, que venceu as eleições presidenciais da Indonésia em fevereiro, também escolheu a China para a sua primeira visita como presidente eleito, reforçando o compromisso de Jacarta de fortalecer os laços estratégicos com Pequim.

Em declaração conjunta após a reunião dos líderes, os países concordaram em intensificar a colaboração em setores como novos veículos energéticos, baterias de lítio, energia fotovoltaica e economia digital.

Eles também se comprometeram a fortalecer a parceria na transição energética global e garantir conjuntamente a segurança do abastecimento mineral global e das cadeias industriais, afirmou o comunicado.

Em uma declaração separada, Prabowo disse estar otimista de que uma cooperação estreita entre os dois países melhoraria a estabilidade regional.

"Devemos dar o exemplo nesta era. A cooperação e não o confronto é o caminho para a paz e a prosperidade", disse Prabowo, acrescentando que a Indonésia está empenhada em apoiar os investidores chineses.

A indústria de níquel na Indonésia, maior produtor mundial do metal, é dominada por empresas chinesas, incluindo Tsingshan Holding Group e Zhejiang Huayou Cobalt.

Outros acordos de cooperação assinados durante a visita de Prabowo incluem colaborações em habitação e exportação de coco fresco da Indonésia para a China.

(Reportagem de Ella Cao em Pequim, Marius Zaharia em Hong Kong e Stefanno Sulaiman em Jacarta)