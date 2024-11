Canal UOL na TV: Fim de Papo traz tudo sobre decisão da Copa do Brasil

Hoje é dia de futebol e agora você tem uma nova opção na sua TV para acompanhar os destaques da rodada. O Canal UOL chegou semana passada nas principais operadoras com o melhor do jornalismo e muito entretenimento.

Neste domingo (9), às 18h, o Fim de Papo vai trazer os destaques da final da Copa do Brasil disputada entre Atlético-MG e Flamengo. A apresentadora Luiza Oliveira e os comentaristas Renato Maurício Prado e Vitão discutirão os melhores lances, as polêmicas e, é claro, acompanharão a festa do grande campeão do torneio nacional.

Antes de esse trio de craques entrar na tela de sua TV, às 17h, você fica por dentro as principais notícias do dia com o timaço do UOL News, apresentado por Natália Mota e com comentários de Leonardo Sakamoto.

Canal UOL na TV

O Canal UOL fez a sua estreia em algumas das principais operadoras de TV por assinatura e streaming nesta semana: Oi TV, TVRO Embratel, Zapping, Vivo TV e UOL Play

Os assinantes podem acompanhar os programas que já eram transmitidos pela home-page do UOL, pelos canais do YouTube do UOL diretamente na TV, com uma grade de programação linear.

A emissora ficará no ar 24 horas por dia, sete dias por semana, com uma programação capitaneada por um time de apresentadores e jornalistas que reúne algumas das vozes mais relevantes do país, como Fabíola Cidral, PVC, Maria Ribeiro, Tati Bernardi, Arnaldo Ribeiro, Eduardo Tironi, Thaís Bilenky e José Roberto de Toledo.

Eles irão representar o jornalismo profissional e o entretenimento de qualidade. Ao todo, o Canal UOL promete exibir cerca de 40 atrações em sua grade.



O Canal UOL já está disponível nas seguintes operadoras de TV por assinatura e streaming: