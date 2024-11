Bombardeio israelense no norte de Beirute deixa pelo menos 20 mortos

Pelo menos 20 pessoas foram mortas neste domingo (10) em um bombardeio israelense à localidade libanesa de Aalmat, ao norte da capital Beirute, de acordo com um novo balanço do Ministério da Saúde do Líbano.

"O ataque israelense em Aalmat, na região de Jbeil, matou 20 pessoas, incluindo três crianças", disse o ministério em comunicado. O balanço anterior era de 12 mortos.

Israel bombardeia intensamente o vizinho Líbano desde 23 de setembro. Uma semana depois, lançou uma ofensiva terrestre no sul do país, após quase um ano de conflitos fronteiriços entre seu Exército e o movimento pró-iraniano Hezbollah.

O objetivo de Israel, segundo autoridades, é permitir o retorno de 60.000 habitantes do norte do país, deslocados pelos disparos incessantes do grupo islamista libanês há mais de um ano.

