Atiradora viral Kim Ye-ji faz pausa na carreira para se dedicar à família

A estrela olímpica sul-coreana Kim Ye-ji fará uma pausa em sua carreira esportiva para dedicar mais tempo à sua família, disse sua agência de representação à AFP neste domingo (10), afirmando que a atleta está exausta com a competição e a atenção que ela gera na mídia.

A atleta de 32 anos se tornou viral durante as Olimpíadas de Paris, onde ganhou a prata na prova de pistola de ar de 10m, por um vídeo que a mostrava atirando em uma pose de estátua de mármore, segurando a arma com uma das mãos, usando óculos de aro de metal e com o cabelo sob um boné com a viseira virada para trás.

Na verdade, o vídeo não foi feito durante os Jogos, mas alguns meses antes, em uma competição em maio, e foi compartilhado, entre outros, pelo bilionário e proprietário do X, Elon Musk, durante os Jogos Olímpicos, levando a calma atiradora olímpica ao status de estrela viral.

Kim "está temporariamente suspendendo sua carreira esportiva (...) para passar mais tempo com sua filha pequena", disse seu agente Yang Yong-sik neste domingo, acrescentando que a atiradora não está se aposentando.

"Ela só quer descansar um pouco e compensar o tempo que não pôde passar com sua família".

"Seu nível de cansaço aumentou significativamente (...) com torneios e treinamentos, além do interesse do público por ela", acrescentou.

Yang também revelou que a atleta foi vítima de comentários negativos nas redes sociais e que estranhos a abordaram na tentativa de extorquir dinheiro dela.

Depois de participar dos Jogos, Kim foi inundada com pedidos de entrevistas, convites para colaborar com marcas como Louis Vuitton e Tesla, e até mesmo uma proposta para aparecer em uma peça de ficção como uma matadora de aluguel.

Em uma entrevista em outubro, Kim disse à AFP que deseja competir até os 50 anos.

No entanto, ela lamentou: desde que os vídeos viralizaram, "as pessoas se referem a mim como 'atiradora Kim Ye-ji' em vez de apenas 'Kim Ye-ji'".

"Quero continuar trabalhando para que a palavra 'atiradora' seja sempre lembrada", acrescentou a atleta de 31 anos.

