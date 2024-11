Andreza Matais: Mesmo cansado de politicagem, Lula deve chacoalhar governo

O presidente Lula (PT) precisa fazer muitas mudanças e chacoalhar o seu governo, mesmo demonstrando cansaço de fazer politicagem neste seu terceiro mandato, destacou a colunista Andreza Matais no UOL News 2ª Edição deste sábado (9).

Tem que trocar o ministro da Secretaria de Educação e tem que fazer muita mudança na área de comunicação do governo, que é um desastre. O governo não consegue comunicar o que está fazendo e fica ainda naquele ritmo de campanha do 'nós contra eles', tratando a imprensa como inimigo, e não é assim que funciona.

É uma questão unânime em Brasília de que o governo precisa mexer na área de comunicação. Com relação a essas medidas todas, essa dificuldade toda tem como pano de fundo 2026, as eleições. O Lula montou um ministério extremamente político, cada ministro ali é candidato a alguma coisa em 2026, alguns querendo até o cargo do Lula, se ele vier à disputa ou não.

O Lula 3 é um presidente completamente diferente do que a gente viu no Lula 1 e Lula 2. Ele está demonstrando muito cansaço principalmente com essas conversas políticas e vai ter que conversar até para mexer nesse governo, senão ninguém vai entender medidas tão duras como essa.

Todo mundo com o olho apenas nas suas reeleições e pouco olho no país. Então vai precisar que o presidente Lula faça uma reunião de chacoalhar o pessoal. Nesse momento é uma outra visão de que é preciso pensar no país e não na eleição de cada um.

Andreza Matais, colunista do UOL

