Ambulante é derrubado em confusão com agentes da prefeitura no Brás; veja

Um vendedor ambulante foi agredido e caiu no chão durante uma confusão com agentes da Prefeitura de São Paulo no sábado (9) na avenida Celso Garcia, no bairro do Brás, na região central.

O que aconteceu

Vídeo mostra gritaria enquanto os agentes municipais recolhem as roupas no chão. A ação contava com o apoio de policiais militares. O vendedor chega a tentar dar um soco em um dos homens envolvidos no recolhimento das peças.

Na sequência, os agentes se unem e começam a agredir o ambulante com socos e chutes. O homem, então, cai no chão e a população ao redor reage. Um dos funcionários da prefeitura chega a bater boca com uma pessoa.

"Deixa o cara trabalhar. Ele só queria trabalhar", disseram algumas pessoas no vídeo. Enquanto o homem está caído no solo, os agentes terminam de recolher as peças do chão. A identidade do ferido não foi divulgada.

Policiais militares que acompanhavam a ação apenas observam e não ajudam a resgatar a vítima, que aparenta estar desmaiada em um trecho do vídeo. Nos quatro minutos do registro, o ambulante fica caído no chão enquanto populares tentam ajudá-lo.

Ele foi levado ao Hospital do Tatuapé, onde passou por atendimento médico. O homem já recebeu alta médica, segundo a Secretaria Municipal da Saúde.

PMs relataram que os agentes foram agredidos

Em depoimento, os policiais ainda afirmaram que o vendedor se recusava a permitir o recolhimento dos produtos. Os agentes municipais envolvidos no caso prestaram esclarecimentos às autoridades, mas foram liberados na sequência. Conforme a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, foram solicitados exames periciais ao IML (Instituto Médico Legal).

Envolvidos foram orientados quanto a necessidade de representação criminal, já que o crime é de ação penal condicionada. Ou seja, precisa de uma condição para ser exercida, como a manifestação de vontade da vítima seguir adiante com o caso.

O caso foi registrado como lesão corporal no 8º DP (Brás).

Prefeitura diz que ação foi realizada conforme a lei

A Prefeitura declarou que os agentes fizeram uma "ação de fiscalização e enfrentaram resistência por parte dos ambulantes" na região. Eles ressaltaram que os itens apreendidos podem ser devolvidos aos responsáveis desde que haja a apresentação de documentação necessária.