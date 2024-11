Terremoto assusta moradores da região italiana de Molise

ROMA, 9 NOV (ANSA) - Um terremoto de magnitude 4.0 na escala Richter atingiu neste sábado (9) a região de Molise, na Itália.

De acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV), o epicentro do tremor de terra, que não causou danos estruturais ou deixou feridos, foi registrado na zona de Montecilfone, na província de Campobasso.

Embora o fenômeno tenha apenas assustado os moradores de Molise, as autoridades locais seguem fazendo verificações.

"Vários órgãos, de acordo com as suas próprias competências, estão realizando as verificações necessárias e indispensáveis, a fim de averiguar qualquer possível dano causados;;pelo tremor.

Podemos dizer, felizmente, que só houve muito medo", disse o governador de Molise, Francesco Roberti.

A área de Montecilfone foi atingida em 2018 por um terremoto de magnitude 5.2 na escala Richter que provocou sérios danos em Molise, principalmente estruturais. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.