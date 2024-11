Tales: Tarcísio precisa combater crime organizado dentro da polícia

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, precisa combater o crime organizado dentro da polícia e ensinar a corporação a trabalhar dentro da lei, disse o colunista Tales Faria no UOL News deste sábado (9).

No X (antigo Twitter), o governador disse que os responsáveis pelo assassinato do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach na sexta (8), no aeroporto de Guarulhos, serão "severamente punidos". Mas, para o colunista, o governador não está indo pelo caminho correto.

O governador tem que saber o seguinte: ele tem que combater o crime organizado dentro da polícia. A polícia está funcionando como uma entidade criminosa. Mas se ele não acha isso, se ele acha que é certo a polícia agir assim: 'Bandido bom é bandido morto, e vamos matar mesmo'. Isso é uma entidade criminosa. Isso era o que também pensava o Maluf lá atrás. E não deu certo. Não dá certo no mundo inteiro. Não deu certo no Brasil, porque você transforma a polícia numa entidade criminosa.

Tales faria, colunista do UOL

Faria comentou também a respeito da absolvição do Policial Militar responsável pelo tiro que resultou na morte de Ágatha Felix, de 8 anos. Para o colunista, isso é provocado por incompetência da polícia. O PM teria confundido uma esquadria com uma arma e atirou.

Por isso está sendo absolvido, porque não teria sido proposital. De fato, ao que parece, não foi proposital, foi incompetência, e é uma incompetência das polícias em geral. Os policiais não são preparados para atuar em situações complicadas. Você invade uma favela, tem gente, tem moradores, crianças, famílias, pessoas inocentes. Aí você não pode sair atirando a esmo, porque você vai acertar alguém.

O Estado fica preocupado [e diz]: "Bota uma arma na mão do cara e manda matar os bandidos. Acabou, está resolvido". É isso que o governador [Tarcísio] não entendeu. Ele tem que fazer outro trabalho. O trabalho de acabar com o crime organizado da polícia, e ensinar os policiais a trabalharem dentro da lei, dar cursos, fazer os policiais saberem que não podem sair atirando a eles.

Tales Faria

Prefeito diz que base da GCM atendia outro caso durante ataque em Guarulhos

O prefeito de Guarulhos, Guti Costa (PSD), disse em entrevista ao UOL News que, no momento do assassinato do empresário no aeroporto, a base da Guarda Civil Municipal (GCM) atendia outro caso, e apenas um policial da corporação estava na área.

Nossa GCM fica ali justamente para garantir uma maior paz, uma ordem para qualquer tipo de problema de menor potencial ofensivo. É para isso que as guardas civis foram criadas. E no caso aí, os GCMs que estavam no suporte do ônibus estavam na delegacia do aeroporto, porque foi apresentado um veículo com uma placa adulterada e foi reportado a eles.

O procedimento padrão é que fique sempre uma pessoa, e ficou um GCM. Agora, os outros dois ou três [agentes] - não sei exatamente precisar - acompanharam essa ocorrência na delegacia, e é natural.

Guti Costa, prefeito de Guarulhos

Kotscho: Cenas de ataque no aeroporto de Guarulhos lembraram máfia italiana

As cenas provocadas pelo assassinato do empresário no aeroporto de Guarulhos lembra a máfia italiana, comparou o colunista Ricardo Kotscho durante o UOL News.

Essas cenas que nós acabamos de ver me lembram muito a máfia na Itália e depois as Brigadas Vermelhas, que eram terroristas e matavam um monte de gente à luz do dia, no centro da cidade e tal.

O que a gente nota é que o crime organizado está cada vez mais organizado e poderoso, muito mais do que as polícias e muito mais do que os governos.

Ricardo Kotscho, comentarista do UOL

