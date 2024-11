Quatro combatentes pró-iranianos morrem em ataques israelenses na Síria

Quatro combatentes sírios pró-iranianos foram mortos em um bombardeio israelense no início deste sábado (9) no leste de Aleppo, no norte da Síria, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Em Damasco, a agência de notícias oficial síria Sana, citando uma fonte militar, relatou "vários soldados feridos e danos materiais após um ataque aéreo do inimigo israelense em locais nas regiões de Aleppo (norte) e Idlib (noroeste) por volta das 00:45 (19:45 en Brasília)".

O OSDH disse que "quatro combatentes sírios pró-iranianos foram mortos em ataques israelenses contra um centro de pesquisa científica e armazéns perto de Safira, a leste de Aleppo".

A ONG sediada no Reino Unido, que possui uma extensa rede de informantes na Síria, também informou que uma pessoa foi morta em um bombardeio em Saraqeb, na província de Idlib, mais a oeste.

De acordo com a OSDH, os ataques perto de Saraqeb tiveram como alvo dois quartéis das forças sírias onde estão baseados membros do Hezbollah libanês, perto da linha de frente com o grupo rebelde islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS).

O HTS, que surgiu da antiga afiliada síria da Al Qaeda, controla a última área de oposição armada ao governo sírio de Bashar al-Assad, que inclui grande parte da província de Idlib e partes adjacentes das províncias de Aleppo, Hama e Latakia.

