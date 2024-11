Prefeito diz que base da GCM atendia outro caso durante ataque em Guarulhos

O prefeito de Guarulhos, Guti Costa (PSD), disse em entrevista ao UOL News deste sábado (09) que a base da Guarda Civil Municipal (GCM) atendia outro caso e apenas um policial da corporação estava na área no momento do assassinato do empresário no aeroporto,

Antônio Vinícius Lopes Gritzbach foi morto a tiros nesta sexta-feira (8) no aeroporto de Guarulhos. Ao menos outras três pessoas ficaram feridas. O empresário era pivô de uma guerra interna do Primeiro Comando da Capital (PCC) e já havia sido alvo de um atentado no Natal de 2023.

De acordo com o prefeito, o protocolo foi cumprido ao manter um agente da GCM no ônibus usado como base móvel.

Nossa GCM fica ali justamente para garantir uma maior paz, uma ordem para qualquer tipo de problema de menor potencial ofensivo. É para isso que as guardas civis foram criadas. E no caso aí, os GCMs que estavam no suporte do ônibus estavam na delegacia do aeroporto, porque foi apresentado um veículo com uma placa adulterada e foi reportado a eles.

Então eles tiveram que conduzir essas pessoas que estavam nesse carro para a delegacia do aeroporto para que fosse lavrado o BO em todas as providências possíveis. Eles não podem deixar de fazer esse acompanhamento.

E foi bem no momento que isso aconteceu. Mas a GCM, logo de pronto quando foi acionada, ficou ali guardando o corpo para que não tivesse nenhum problema, para que não tivesse nenhuma obstrução da investigação e também do corpo no local.

O procedimento padrão é que fique sempre uma pessoa, e ficou um GCM. Agora, os outros dois ou três [agentes] - não sei exatamente precisar - acompanharam essa ocorrência na delegacia, e é natural.

Por exemplo, essa é uma base móvel, mas mesmo em uma base fixa, tanto de Polícia Militar quanto de Polícia Civil, o protocolo diz que mesmo que ocorra algo na frente, algum assalto, alguma violência na frente dessa base, se não se não tiver o efetivo para fazer a ocorrência, eles não podem sair da base porque senão ela pode ser rendida. Então, no caso, pelas informações da GCM, tinha um GCM dentro da base móvel para guardar a base.

O problema aí foi uma violência sem precedência de um fuzil.

Guti Costa, prefeito de Guarulhos

Costa disse também que o município conta com um arsenal de 5 mil câmeras para auxiliar nas investigações.

Temos, em nosso todo nosso arsenal de câmeras, mais ou menos 5 mil câmeras aqui em Guarulhos em um programa chamado Muralha Gru, e a gente tá dividindo todas as informações com as polícias para que a gente consiga ajudar a elucidar o mais rápido possível o caso. Então a gente está ajudando na investigação quando é chamado, porque a investigação não é nossa e não tem nem como ser.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.