Menino libanês se recupera depois de 14 horas sob escombros após ataque israelense

Depois que um ataque aéreo israelense no sul do Líbano matou vários membros da família de Ali Khalifa e o deixou enterrado sob escombros por 14 horas, os socorristas não esperavam encontrar o menino libanês de dois anos vivo.

Com uma mão amputada, ligado a um respirador em uma cama de hospital grande demais para ele, "Ali é o único sobrevivente de sua família", disse Husein Khalifa, tio de seu pai, à AFP.

Os pais, a irmã e as duas avós do menino foram mortos no ataque de 29 de outubro, que ocorreu poucas semanas após a intensificação das operações militares israelenses contra o movimento Hezbollah no Líbano.

O ataque em Sarafand, cerca de 15 quilômetros ao sul da cidade costeira de Saida, destruiu um complexo de apartamentos e deixou 15 pessoas mortas, incluindo vários parentes de Khalifa.

"Os socorristas já haviam perdido a esperança de encontrar sobreviventes sob os escombros", diz Husein, do hospital de Saida.

Mas "Ali apareceu nos escombros sobre a pá de uma escavadeira quando todos pensávamos que ele estava morto. Ele saiu dos escombros, mal conseguindo respirar, depois de 14 horas".

Israel está em guerra aberta com o Hezbollah desde o final de setembro, ao mesmo tempo em que luta contra o Hamas em Gaza desde outubro de 2023, um conflito que eclodiu após um ataque sem precedentes do movimento islamista palestino em solo israelense.

Desde 23 de setembro, a escalada do conflito causou mais de 2.600 mortes no Líbano, de acordo com o Ministério da Saúde.

- Cicatrizes psicológicas -

No hospital de Saida, para onde Ali foi levado às pressas, os sinais da violência do ataque são visíveis por toda parte.

O menino, que está em coma induzido depois que sua mão direita foi amputada, terá que passar por uma cirurgia em Beirute antes de receber uma prótese.

"Estamos esperando que as operações terminem para acordá-lo", explica Husein.

Outros membros da família também estão lutando para sobreviver após o ataque em Sarafand.

Uma de suas sobrinhas, Zainab, 32 anos, ficou presa sob os escombros por duas horas antes de ser resgatada e levada ao hospital mais próximo. Lá, ela soube que seus pais, marido e três filhos, com idades entre três e sete anos, estavam mortos. O ataque a deixou gravemente ferida, com apenas um olho.

Zainab "não ouviu o som dos mísseis caindo sobre a casa de sua família", diz seu tio. "Ela só viu a escuridão e ouviu gritos ensurdecedores", diz ele.

Ali Alaa El Din, o médico responsável por sua recuperação, diz que "as cicatrizes psicológicas de Zainab são muito maiores do que seus ferimentos físicos".

Ele também está tratando a irmã de Zainab, Fatima, 30 anos, que também foi ferida no ataque. Ambas sofreram ferimentos "em todo o corpo, com pés quebrados e danos nos pulmões", lista o médico.

"Os casos de Zainab e Fatima não estão entre os mais difíceis que enfrentamos durante a guerra do ponto de vista médico, mas são os mais graves em termos psicológicos e humanos", enfatiza.

