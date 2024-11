R$ 200 mi: Mega dará 6º maior prêmio da história; veja números 'sortudos'

A Mega-Sena acumulou novamente, e o prêmio do próximo sorteio, marcado para este sábado (9/11), poderá chegar a R$ 200 milhões. Com isso, o concurso se torna o segundo maior prêmio de 2024 e o sexto maior da história dos concursos regulares da Mega-Sena.

O próximo sorteio será transmitido pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

O que aconteceu

O prêmio acumulado da Mega-Sena alcança R$ 200 milhões no concurso 2.795, prometendo atrair ainda mais apostadores. Nos cinco maiores concursos anteriores, que registraram prêmios ainda mais altos, os "sortudos" sorteados escolheram os seguintes números:

Concurso 2.525 (01/10/2022) -- R$ 317,8 milhões -- Dezenas: 04 - 13 - 21 - 26 - 47 - 51

Concurso 2.150 (11/05/2019) -- R$ 289,4 milhões -- Dezenas: 23 - 24 - 26 - 38 - 42 - 49

Concurso 2.237 (27/02/2020) -- R$ 211,6 milhões -- Dezenas: 11 - 20 - 27 - 28 - 53 - 60

Concurso 2.696 (05/03/2024) -- R$ 206,4 milhões -- Dezenas: 04 - 13 - 18 - 39 - 55 - 59

Concurso 1.764 (25/11/2015) -- R$ 205,3 milhões -- Dezenas: 06 - 07 - 29 - 39 - 41 - 55

No concurso 2.794, realizado em 7 de novembro, nenhuma aposta acertou as seis dezenas, mas 160 apostas acertaram cinco números, garantindo um prêmio de R$ 51.793,93 cada. Além disso, 13.197 apostas acertaram quatro dezenas, recebendo R$ 897,06 cada uma.

Como faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena?

Você precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.

Quais são as chances de ganhar na Mega-Sena?

As probabilidades de acerto na Mega-Sena variam conforme a quantidade de dezenas escolhidas. Para uma aposta mínima de seis números, com valor de R$ 5, a chance de acertar todas as dezenas sorteadas e levar o prêmio principal é de uma em 50.063.860. Se o jogador optar por apostar sete números, ao custo de R$ 35, a probabilidade aumenta para uma em 7.151.980.

Para aqueles que investirem em uma aposta com mais dezenas, as chances continuam aumentando proporcionalmente ao custo. A aposta máxima, com 20 números e custo de R$ 193,8 mil, oferece uma chance em 1.292 de cravar todas as dezenas sorteadas. Veja outras probabilidades para apostas com mais números:

15 dezenas (R$ 25 mil): 1 chance em 10.003

16 dezenas (R$ 40 mil): 1 chance em 6.252

17 dezenas (R$ 61,8 mil): 1 chance em 4.045

18 dezenas (R$ 92,8 mil): 1 chance em 2.697

19 dezenas (R$ 135 mil): 1 chance em 1.845

20 dezenas (R$ 193,8 mil): 1 chance em 1.292

Como funciona o bolão que a Caixa vende nas lotéricas?

Para aumentar as chances de acerto e dividir os custos, muitos apostadores recorrem aos bolões, organizados diretamente pelas lotéricas credenciadas pela Caixa. Os bolões da Mega-Sena têm um preço mínimo de R$ 15 e permitem que grupos de apostadores joguem juntos. Cada participante deve adquirir uma cota mínima de R$ 6. Em alguns casos, pode ser cobrada uma taxa adicional de até 35% do valor da cota, dependendo da lotérica. No bolão da Mega-Sena, cada grupo pode fazer até dez apostas diferentes, com possibilidade de participação em até 100 cotas.