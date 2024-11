Mega-Sena pagará R$ 200 milhões hoje; relembre os 10 maiores prêmios

O prêmio sorteado na Mega-Sena desse sábado (9) será de R$ 200 milhões, o que coloca o valor como o sexto sorteio mais alto da história. Saiba quais foram os prêmios mais altos da história.

O que aconteceu

Concurso acumulou e prêmio sorteado será de R$ 200 milhões. Nenhum apostador aceitou as seis dezenas do concurso 2.794, que foram sorteadas na noite desta quinta-feira (7) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quina teve 160 ganhadores, e prêmio de R$ 51.793,93 para cada. Já a quadra registrou 13.197 ganhadores, com prêmio de R$ 897,06 para cada.

Prêmio de R$ 200 milhões será sorteado amanhã (9). O concurso 2.795 será realizado sábado (9). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

Quais foram os dez maiores prêmios da história?

2.525, 01/10/2022, 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 317,8 milhões

apostas vencedoras; premiação total: 2.150, 11/5/2019, 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 289,4 milhões

aposta vencedora; premiação total: 2.237, 27/2/2020; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 211,6 milhões

apostas vencedoras; premiação total: 2.696, 05/3/2024; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 206,4 milhões

aposta vencedora; premiação total: 1.764, 25/11/2015; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 205,3 milhões

aposta vencedora; premiação total: 1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197,4 milhões

apostas vencedoras; premiação total: 2.463, 19/03/2022; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 189,3 milhões

apostas vencedoras; premiação total: 2.745, 04/07/2024; 3 apostas vencedoras; premiação total: 162,7 milhões

apostas vencedoras; premiação total: 2.562, 08/02/2023; 2 apostas vencedoras; premiação total: 152,8 milhões

apostas vencedoras; premiação total: 1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135,3 milhões

Os maiores prêmios da Mega da Virada