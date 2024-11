Luminária que toca música e carrega celular está por menos de R$ 60

O Guia de Compras UOL encontrou uma luminária que promete, além de iluminar, tocar música via bluetooth e ainda recarregar a bateria do celular por indução. Tudo isso por menos de R$ 60.

Segundo a fabricante, a G-Speaker funciona como uma luminária de mesa RGB, que oferece diversos modos de iluminação, uso e praticidade, permitindo que o consumidor a leve para qualquer lugar. Confira informações sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que o fabricante diz sobre a luminária?

Promete bateria de longa duração

Base de carregamento de celular por indução

Conectividade via bluetooth

Possui caixa de som integrada e permite sintonizar rádio FM

Efeitos de iluminação podem acompanhar a música

Possui entrada USB, cabo auxiliar, entrada para cartão micro SD e cabo USB tipo C

Recursos como luz do sono, despertar, nascer do sol, luz ambiente, luz de cabeceira e efeito de luz deslumbrante

O que diz quem comprou?

Na Shopee, a luminária tem mais de 16 mil avaliações, tendo uma nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores apontaram satisfação com o som e funcionamento geral do produto. Confira os comentários:

Me surpreendeu. Qualidade muito boa, pelo preço eu esperava nada muito bom, mas é sim muito boa. O som é razoável, a luz não é muito fo rte, o que é ótimo para o quarto e o carregamento funcionou muito bem com meu iPhone. Recomendo. Geraldo

Veio descarregado, mas demora mais ou menos o tempo de um celular para carregar. O volume é bom, porém pensei que fosse mais alto, mas é um volume bom para quem não quer exagerar. Lindo design, não é tao pequeno, tamanho bom, tem entrada para USB e cabo auxiliar. Vem com cabo pra carregar, vem manual em inglês e português, adorei! alinesil22

É perfeito, adorei! Não tenho nenhuma reclamação, simplesmente adorei! Tem um som muito bom, as luzes não falham, realmente carrega por indução (dependendo do celular não carrega), simplesmente perfeito. Veio bem embalado, com carregador, tudo certinho

Conecta a bluetooth toca música, da pra fazer ligação por ele tbm, muito bom. dezabraneves

O som é alto e limpo. Pelo preço, vale muito a pena. Cuidado, não seja besta que nem eu, que comprei sem saber se meu celular tinha tecnologia para carregar por indução. Valeu pela luminária e caixinha de som estilosa. Indico a compra. jessmaartiins

Pontos de atenção

Entre outros comentários, os consumidores reclamaram do carregamento por indução e qualidade sonora da luminária.

O carregamento com indução não funciona (meu celular é compatível com carregamento por indução). Som e luzes ok. Juliana

Chegou antes do prazo, muito linda e com um som ótimo. Comprei por causa do carregador, porém não funcionou no celular de ninguém, só serve para iPhones. Isso deveria ser falado na descrição. Jéssica

Caixinha de som boa, está carregando meu iPhone 11 perfeitamente, simplesmente amei. Mas o som não é tão alto, ela descarrega rápido, mas está bom. Para ficar mais tempo tocando música, basta apenas colocar na tomada e ok. Andressa

Caixinha é muito bonita, tem uma boa qualidade, porém deveria especificar que não carrega qualquer modelo de celular por indução!

Meu Z Flip que tem carregamento por indução, mas não funcionou. Lorena

*Com informações do texto publicado em 29 de junho de 2024.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.