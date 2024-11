Israel pede para Unifil limitar ações no sul do Líbano,diz mídia

TEL AVIV, 9 NOV (ANSA) - O Exército de Israel pediu para que os membros da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) limitassem seus movimentos em regiões do sul do país, como na área do rio Litani.

De acordo com fontes citadas pelo jornal libanês Al Akhbar, as advertências dos israelenses podem indicar uma expansão da operação terrestre em Beirute.

A Unifil já havia acusado ontem (8) as Forças de Defesa de Israel (FDI) de destruir suas instalações em Ras al Naqura, perto da divisa com o território israelense.

Além disso, quatro capacetes azuis da Força Interina das Nações Unidas ficaram feridos no sul do Líbano, após Israel intensificar seus ataques contra o grupo xiita Hezbollah.

As IDF atingiram na última sexta mais de 50 alvos no Líbano e na Faixa de Gaza, principalmente instalações militares, depósitos de armas e lançadores de mísseis. (ANSA).

