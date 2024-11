Incêndios incomuns em Nova York, atingida pela seca e pelo calor

Mais de 100 bombeiros tiveram que combater um incêndio em uma área arborizada no Brooklyn, bairro da cidade de Nova York, pois uma seca prolongada e temperaturas excepcionalmente altas ajudaram os incêndios a se espalharem no nordeste dos Estados Unidos, informaram as autoridades neste sábado (9).

Não houve relatos imediatos de danos a edifícios no incêndio de sexta-feira à noite na área do Prospect Park e, neste sábado, todos os focos de incêndio, com exceção de alguns, haviam sido extintos.

O prefeito Eric Adams alertou no X: "Depois do outubro mais seco já registrado, Nova York está sob um alerta de seca, o que aumenta muito o risco de incêndios florestais".

Centenas de incêndios florestais foram deflagrados em Nova Jersey e Connecticut nas últimas semanas em meio a um outono excepcionalmente quente e seco. Em três dos casos, foram necessárias evacuações e fechamento de estradas.

A causa do incêndio no Brooklyn ainda não foi esclarecida. As chamas se espalharam por pouco menos de um hectare em um local conhecido como Nethermead.

Cerca de 25 unidades de combate a incêndios, algumas com drones, atenderam à emergência, segundo as autoridades.

Um bombeiro sofreu ferimentos leves e foi levado a um hospital. As autoridades alertaram os moradores para que ficassem longe da área afetada e permanecessem em suas casas com as janelas fechadas.

O comissário de gerenciamento de emergências da cidade, Zachary Iscol, disse que Nova York está vendo um aumento no número de incêndios florestais, o que representa um risco incomum devido à prolongada falta de chuva, informou o The New York Times.

Espera-se que as condições de seca continuem até o final do ano na área, que está passando pela segunda maior sequência sem chuvas já registrada, informou a mídia local.

Mais da metade dos 48 estados continentais do país estão em condições de seca, de acordo com o Drought Monitor, com condições particularmente ruins nos estados do leste e do meio do Atlântico.

