Projetor, enfeite e mais: 14 ideias para o seu Natal a partir de R$ 19

Você "piscou" e já estamos há menos de dois meses para o Natal. E, para quem deseja deixar a casa decorada para essa data, o Guia de Compras UOL listou 15 produtos de diferentes preços e categorias para te ajudar a fazer boas escolhas e economizar.

A seleção inclui desde itens mais modernos, como projetores e luzes LED, até as tradicionais árvores de Natal. Confira a lista de produtos e os principais detalhes sobre eles adiante.

Kit vendido em três opções, com 15 ou 12 bolas, além de diferentes tamanhos (3, 4 ou 5 cm centímetros);

Disponível nas cores vermelho, rosé, dourado e prata.

Guirlanda disponível em diferentes tamanhos, de 25 a 38 cm;

Também dá para escolher entre as opções verde e nevada.

Enfeite de Papai Noel, com detalhes em vermelho e branco;

Tamanho: 30 cm.

Tem detalhes na cor champagne e galhos verdes;

Diâmetro: 25 cm.

Vendida nas cores vermelha ou verde;

É possível comprar a unidade ou kits com duas ou três toalhas.

Disponível em diferentes tamanhos (90 a 180 cm) e cores (verde, branca e nevada).

Tem pés resistentes, segundo o fabricante.

Dimensões: 3 m x 3 m;

Possui 12 tiras de LED, que formam um efeito de cascata de luz.

Acompanha enfeites sortidos, incluindo bolinhas;

Tem 60 cm de altura e 40 galhos.

Tem 2,5 m de comprimento;

Possui luzes LED e enfeites natalinos.

Permite o controle das cores e oferece seis modos de iluminação;

É resistente à água, de acordo com o fabricante.

Este conjunto inclui três tapetes, duas capas de almofada e um trilho de mesa;

Todos os itens têm estampas natalinas, em diferentes cores.

Inclui 12 bolas de 6 cm, 28 bolinhas de 3 cm e quatro estrelas de 3 cm;

Disponível em diferentes cores, como azul/dourado, preto/dourado e branco/dourado.

Possui 150 cm de altura e 250 galhos;

Acompanha um conjunto de pisca-pisca, bolas e enfeites variados.

Promete baixo consumo de energia;

Tem seis opções de desenhos para projeção.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.