Empresário morto em aeroporto foi atingido por 10 tiros; armas são achadas

O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, morto na sexta-feira (8), em um ataque a tiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), foi atingido por dez disparos.

O que aconteceu

Antônio Vinícius foi assassinado por volta das 16h quando saia do terminal 2 do aeroporto. Os criminosos desceram de um carro preto e efetuaram ao menos 29 disparos, dos quais 10 acertaram a vítima, e deixaram outras três pessoas feridas. As informações são da Polícia Civil de São Paulo.

Gritzbach foi atingido em diversas regiões do corpo. O empresário foi alvejado por quatro disparos no braço direito, dois no rosto, um nas costas, um na perna esquerda, um no tórax e um entre a cintura e a costela, pelo lado direito. Ele morreu no local.

Polícia encontra armas perto de aeroporto de Guarulhos Imagem: Divulgação/ Polícia Civil

Polícia localizou as armas que teriam sido usadas no atentado após uma denúncia anônima. Agentes da Polícia Militar de São Paulo apreenderam na tarde de hoje dois fuzis com três carregadores e uma pistola com um carregador que estavam dentro de uma mochila. Posteriormente, a PM encontrou outras duas mochilas que continham mais um fuzil, sete carregadores e dois emplacamentos. As armas foram apreendidas na rua Guilherme Lino dos Santos, na Vila Nossa Senhora de Fátima, em Guarulhos, distante cerca de 7 km do aeroporto.

Carro usado no crime foi localizado no mesmo dia do atentado. O Gol preto estava na Av. Otávio Braga de Mesquita, próximo ao Aeroporto de Guarulhos, onde o homem foi morto. Dentro do veículo foram encontradas munições de fuzil e colete à prova de balas.

As armas apreendidas não passaram por perícia, segundo o UOL apurou, mas o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou se tratar de armamento usado no crime. "A Polícia Militar acaba de localizar as armas e carregadores utilizados no crime realizado ontem no aeroporto de Guarulhos. Não vamos permitir que situações como essa fiquem impunes no Estado de São Paulo", escreveu ele em seu perfil no X.

Empresário tinha ligação com o PCC

Gritzbach assinou um acordo de delação premiada para contribuir com investigações envolvendo o Primeiro Comando da Capital e corrupção na policia de SP. Ele chegou a pedir proteção em reunião com o Ministério Público de São Paulo por temer pela própria vida.

Empresário morto em aeroporto disse ao MP que tinha como comprovar crimes. "Tenho contrato, tenho matrícula, tenho comprovantes de pagamento, tenho as conversas de WhatsApp com os proprietários", disse, em reunião com a Promotoria, cuja gravação foi obtida pela TV Globo.

Data do encontro não foi informada. O UOL solicitou ao MP um posicionamento sobre o caso. Assim que houver resposta, o texto será atualizado. À TV Globo o MP disse que ofereceu mais de uma vez segurança ao empresário e que ele sempre recusou a proteção.

Cada vez mais, eu preciso de segurança. Então, eu precisava de um amparo de vocês também. Se não, vocês estão falando com um morto-vivo aqui.

Antônio Vinicius Lopes Gritzbach em reunião com o MP

Polícia investiga PCC

Investigação não descarta, porém, outras possibilidades, como queima de arquivo. Gritzbach havia assinado acordo de delação premiada e tinha vários inimigos agentes públicos, a quem disse ter pago altos valores em propinas.

Ameaçado pelo PCC já havia escapado de um atentado no Natal de 2023. O ataque ocorreu no prédio onde ele morava no Jardim Anália Franco, no Tatuapé, na zona leste da capital paulista. Na ocasião, um atirador disparou quando Gritzbach se aproximou da janela para fazer uma filmagem com o celular. Ninguém se feriu. O empresário passava o Natal com o pai, filhos e tios.

Acusado de assassinato de membros do PCC

Empresário e policial penal David Moreira da Silva, 38, foram acusados pelo MP pelos assassinatos de dois membros do PCC. Segundo investigações, Anselmo Becheli Santa Fausta, 38, o Cara Preta, havia entregue R$ 40 milhões ao empresário para que investisse em criptomoedas, mas o dinheiro não foi devolvido.

Cara Preta então passou a exigir a prestação de contas e a devolução do dinheiro. Ele e Antônio Corona Neto, 33, o Sem Sangue, foram mortos em dezembro de 2021. Noé Alves Shaum, 42, acusado de ser o executor do crime, foi assassinado no mês seguinte.

Segundo o MP, Cara Preta era um integrante influente do PCC e envolvido com o tráfico internacional de drogas. Já Sem Sangue era o motorista e braço direito dele. O empresário e o policial penal sempre negaram envolvimento nos assassinatos.

Denunciado pela Justiça, Gritzbach chegou a ficar preso pelos assassinatos, mas respondia ao processo em liberdade. Ele deixou a Penitenciária 1 de Presidente Venceslau (SP) em junho de 2023, usando tornozeleira eletrônica. Na época em que esteve preso, o advogado do empresário dizia que ele poderia ser assassinado na prisão por integrantes do PCC.

O que se sabe sobre o crime

Conduta dos seguranças que faziam a escolta do empresário. Os PMs Leandro Ortiz, 39, Adolfo Oliveira Chagas, 34, Jefferson Silva Marques de Sousa, 29, e Romarks César Ferreira de Lima, 35, estavam na ala de desembarque do terminal 2 do aeroporto, onde Vinícius sofreu a emboscada, mas a polícia suspeita que eles não cuidaram como deveriam da escolta dele.

A Polícia Civil apreendeu os celulares dos agentes. Eles prestaram depoimento e foram liberados. A Corregedoria da PM também deve investigar a conduta deles. A reportagem tenta localizar os PMs. O espaço está aberto para manifestação.

Suposto problema mecânico em um dos veículos da escolta de empresário morto. Segundo a Polícia Civil, o Volkswagen Amarok, que seria usado na escolta, apresentou problema e foi deixado em um posto de combustível sem acessar a área de desembarque. A investigação irá apurar se houve mesmo falha mecânica ou se episódio pode estar relacionado com o crime.

PMs chegaram ao terminal 2 no veículo Trailblazer. O veículo foi ocupado ainda pelo filho de Vinícius, de 11 anos, e José Luiz Vilela Bittencourt, 23, amigo do empresário. Ambos também tiveram os telefones celulares apreendidos para que a Polícia Civil possa apurar com quem conversaram e o que foi falado.

Investigadores também apuram como os assassinos sabiam a localização do empresário. Ele voltava de Maceió com a namorada e o motorista. A mulher deixou o aeroporto com um dos PMs que integrava a escolta do empresário. Ela já foi ouvida pelas autoridades.

Local do crime ficou interditado por cinco horas nesta sexta-feira Imagem: Uesley Durães/UOL

Como foi o ataque

Empresário foi baleado por dois homens encapuzados e com fuzis. Após a ação, eles entraram em um Gol preto, onde um motorista os aguardava, e fugiram.

Carro usado no crime está em nome de um proprietário de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O veículo foi abandonado nas imediações do aeroporto. Dentro dele, havia munição de fuzil e um colete à prova de balas.

Atentado feriu três pessoas. Samara Lima de Oliveira, 28, o funcionário de uma empresa terceirizada do aeroporto Willian Sousa Santos, 39, e o motorista de transporte por aplicativo Celso Araújo Sampaio de Morais, 41, foram levados ao Hospital Geral de Guarulhos.

Os feridos não conheciam o empresário morto, segundo a polícia. Celso levou um tiro nas costas e foi internado na UTI. William sofreu ferimentos na mão direita e ombro e está em observação. Samara foi atingida superficialmente no abdômen e acabou liberada.