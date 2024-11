'É tudo assustador e ainda muito misterioso', diz Salaro sobre morte em GRU

O ataque a tiros que matou o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital), e deixou três pessoas feridas no aeroporto de Guarulhos (SP), ainda é muito misterioso e assustador, afirmou o colunista Valmir Salaro na edição do UOL News da tarde deste sábado (9).

"Existe muito mistério e todo mundo é suspeito nessa história. Até agora, a polícia começou as investigações, já ouviu os quatro policiais militares que foram contratados pelo empresário criminoso para fazer a própria segurança, policiais que, na hora de ficar com a família, estavam fazendo a segurança desse empresário."

"Em relação à namorada do Vinícius, ela saiu rapidamente acompanhada de um policial militar, talvez ela quisesse ficar anônima nessa história, não que quisesse aparecer, mas as imagens e as informações que a polícia conseguiu, ela já foi identificada, segundo Josmar Josino."

"Ela namorava há seis meses com o Vinícius, depois que ele se separou da mulher, e eles estavam juntos, frequentavam festas, baladas, e foram passar um tempo em Maceió e voltaram, e tudo indica que alguém lá em Maceió, ou com informações privilegiadas, talvez dentro do próprio aeroporto, sabia que os dois estavam naquele avião voltando para São Paulo naquela hora. É tudo muito assustador e tudo ainda muito misterioso."

"A polícia de São Paulo, o departamento de homicídios que está investigando o caso, vai ter muito trabalho para esclarecer quem matou e quem mandou matar esse criminoso. Eles tiveram celulares apreendidos, tanto esses PMs quanto a namorada, justamente para ir tentando colher essas informações."

Valmir Salaro, colunista do UOL

