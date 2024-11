Suspense e vingança: 'A Contadora' mostra que é bom ter cuidado no trabalho

Recentemente foi anunciado que o livro mais famoso de Freida McFadden, "A Empregada", vai ganhar uma adaptação para o cinema. Apesar de a notícia ter deixado os fãs animados, o filme deve demorar para estrear, afinal ainda está na etapa de produção.

Mas se você, assim como eu, também gosta da autora, pode ler outro título, menos famoso, mas tão bom quanto, chamado de "A Contadora". Esse "thriller", que conta a história de duas colegas de trabalho, vai te deixar intrigado e fará com que você se questione se realmente conhece a pessoa que trabalha ao seu lado.

Sobre o que é a história

O livro conta a história de duas personagens que são o oposto uma da outra. Dawn Schiff é uma contadora de uma empresa de suplementos alimentares. Obcecada por tartarugas, a funcionária, que não tem amigos, sempre almoça sozinha.

Introvertida, ela tenta se aproximar dos colegas de trabalho, principalmente de Natalie, que se senta ao seu lado. Mas a aproximação não acontece, pelo contrário, as pessoas tiram sarro quando Dawn fala sobre curiosidades das tartarugas.

Muito pontual, todos os dias a contadora chega e sai exatamente no mesmo horário, até que um dia não vai trabalhar e simplesmente desaparece.

Natalie, a vendedora mais promissora da empresa, muito elogiada pelo chefe e uma das pessoas mais populares do local, sabe que a contadora não se atrasa, por isso fica preocupada com seu sumiço e vai em busca de respostas.

Com reviravoltas, verdades vêm à tona sobre as duas personagens e você se pega questionando para quem você deve torcer. E ainda se pergunta quem é a vilã e quem é a mocinha desse thriller intrigante?

O que eu achei do livro?

A cada novo capítulo onde eu desvendava mais e mais a história da contadora, comecei a não saber o que era verdade e o que não das duas personagens. Natalie deixa de ser apenas uma mulher popular e começa a mostrar como insegura e carente.

Já Dawn, super introvertida, se mostra inteligente e muito determinada. Fiquei tão curiosa para saber o final que acabei terminando as 308 páginas em apenas quatro dias.

Mais do que apenas um livro de suspense, essa obra de Freida McFadden, fala de vingança ao revelar o passado das personagens, explora o bullying que a contadora sofre no ambiente de trabalho, atos e consequências das duas personagens e mostra que as coisas na vida real nem sempre são 8 ou 80. O livro fala muito de como, mesmo quando as pessoas são boas, elas podem errar e mudar para pior.

A única parte que me incomodou um pouco na leitura foi a demora para chegar a primeira e importante reviravolta da história. Entretanto, depois dessa grande descoberta, fiquei com a boca aberta com tanta coisa que foi revelada sobre Dawn e Natalie.

