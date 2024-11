Justiça absolve PM apontado como autor do disparo que matou Ágatha Felix

Após decisão do júri popular, o juiz Cariel Bezzera Patriota absolveu na madrugada deste sábado (9) o PM Rodrigo José de Matos Soares, apontado como autor do disparo que matou a menina Ágatha Felix, de 8 anos, durante ação da polícia no Complexo do Alemão, no Rio, em setembro de 2019.

O que aconteceu

Os sete jurados do caso consideraram que o policial não teve intenção de matar a menina. O julgamento, que durou 12 horas no 1º Tribunal do Júri, começou na sexta-feira e durou mais de 12 horas. Para as pessoas sorteadas para decidir sobre o caso, Rodrigo de fato efetuou o disparo, mas o assassinato foi acidental.

A sentença se baseou na decisão dos jurados.

Ante o exposto, atendendo à vontade soberana do Egrégio Conselho de Sentença desta comarca, julgo IMPROCEDENTE a acusação e absolvo RODRIGO JOSÉ DE MATOS SOARES da acusação pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV n/f do art. 73 do Código Penal.

Cariel Bezzera Patriota, juiz

A defesa do policial defendeu que a PM foi atacada na UPP da Fazendinha, dentro da comunidade, naquela noite. Por volta das 22h, soldados lotados na UPP teriam revidado o ataque, resultando na morte de Ághata.

Perícia contradiz versão

A versão do PM não foi confirmada pela perícia. Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital, não houve confronto nem outras pessoas armadas no momento do disparo: Soares e outro PM teriam confundido uma esquadria de alumínio carregada na garupa de uma moto com uma arma, e, então, disparou.

Um dos tiros ricocheteou num poste, atingiu a traseira da Kombi onde estava Ághata. De acordo com a perícia, o estilhaço do projétil causou a morte da menina ao perfurar suas costas e sair pelo tórax.

O julgamento

PM Rodrigo José de Matos Soares durante julgamento que o absolveu pela morte da menina Ágatha Felix Imagem: Felipe Cavalcanti/TJRJ

Durante a audiência, os PMs voltaram a repetir a versão de que foram atacados. As cinco testemunhas ouvidas na audiência contestaram a versão policial. Depois, foi a vez de dois peritos esclarecerem detalhes da investigação.

O júri entendeu que Soares mentiu em suas primeiras versões, mas considerou que o disparo "foi sem intenção de matar".

Antes da audiência, a mãe de Ágatha, Vanessa Salles, disse que esperava justiça. "Há 5 anos, eu e a minha família aguardamos por este dia. Não está sendo fácil. [É] Até uma resposta para toda a sociedade, para todos aqueles que choraram junto conosco. (...) Que o réu venha pagar pelo que ele fez", disse ela ao Bom Dia Rio, da TV Globo.