Carla: 'Após embates, Rui Costa e Haddad finalmente concordam em algo'

As negociações para novas medidas fiscais trouxeram um ponto positivo ao governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, estão do mesmo lado no momento, destacou a colunista Carla Araújo na edição do UOL News da tarde deste sábado (9).

O anúncio das novas medidas de cortes ainda pode levar alguns dias, porque dependerá não apenas de Lula, mas de conversas entre Haddad e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Essa seria a "fase 2" da elaboração do pacote, que ainda está por vir.

Uma curiosidade nessas negociações é que tem um ponto positivo que o governo vê nessas discussões. O presidente Lula já está compreendendo que precisará fazer esse anúncio de cortes e o ministro Fernando Haddad, que teve muitos embates nos bastidores com o ministro da Casa Civil, Rui Costa — que é apontado por muitos colegas da Esplanada como alguém difícil de lidar —, estão neste momento do mesmo lado. Haddad e Rui Costa estão defendendo ao presidente Lula o mesmo pacote nas mesmas áreas de gastos e aí do lado oposto.

Existe uma briga interna nesse momento no governo entre os ministros. O Haddad, na verdade, precisa cortar. Então é aquela coisa. É o pior emprego do mundo, como já diz Thomas Chalmers em um livro, que retrata um pouco dessa dificuldade que é inerente a esse cargo, porque a gente precisa atacar essa questão dos gastos.

Porque senão a solução mágica que se arruma é aumentar a carga tributária, imposto pra todo mundo. Então é difícil, é uma missão muito difícil. O Haddad começou a ter uma resistência de ministros diários que poderiam ser atingidas como área da Previdência do Trabalho. O ministro Carlos Lupe e o ministro Luiz Marinho começaram a dizer que não iam permitir mudanças nas áreas da Previdência do Trabalho e o Lula precisou chamar eles para conversar e precisou chamar também áreas da saúde, da educação e começou a ouvir muita gente ao longo dessa semana.

Carla Araújo, colunista do UOL.

