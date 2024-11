Botafogo joga para tentar manter vantagem na ponta do Brasileiro

? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) November 8, 2024

Apesar de uma situação tão complicada, o técnico Bernardo Franco afirmou, após o empate sem gols com o Bragantino, que seus jogadores continuam acreditando na fuga do rebaixamento para a Série B: "É um grupo consciente da realidade, que sabe aquilo que precisa melhorar. Cada um tem sua parcela [de responsabilidade], ninguém vai se esconder. Continuamos trabalhando, acreditando e provamos que lutaremos até o final".

Para medir forças com o líder do Brasileiro, o Cuiabá não poderá contar com o volante Fernando Sobral, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, nem com o atacante Gustavo Sauer, que pertence ao Botafogo. A boa notícia é o retorno do atacante Clayson, após cumprir suspensão.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Botafogo e Cuiabá com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Carlos Molinari e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: