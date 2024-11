Alemanha em crise celebra 35 anos da queda do Muro de Berlim para 'preservar a liberdade'

Neste sábado (9), a Alemanha comemora a queda do Muro de Berlim há 35 anos em um "dia feliz", que contrasta com a atmosfera sombria do momento, ligada à crise governamental no país e ao retrocesso das democracias em todo o mundo.

No entanto, as festividades que serão realizadas no fim de semana na capital alemã tentarão não perder de vista o simbolismo desse evento histórico, que ocorreu em 9 de novembro de 1989.

Foi "um dia feliz" que também nos lembra que "a liberdade e a democracia nunca foram óbvias", declarou o prefeito conservador de Berlim, Kai Wegner, em uma cerimônia que também contou com a presença do chefe de Estado, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier.

O lema das festividades, "Preservando a Liberdade", tem uma ressonância especial em um momento em que a democracia está em retrocesso em todo o mundo e as guerras continuam a assolar a Ucrânia e Gaza.

Também ocorre em um momento em que a coalizão de Olaf Scholz foi abalada pela demissão do Ministro das Finanças liberal na noite de quarta-feira, mergulhando a maior economia da Europa em um período de incerteza.

A ex-berlinense ocidental Jutta Krüger, 75, disse que era uma "vergonha" o fato de o governo ter caído justamente agora.

"Mas ainda devemos comemorar a queda do Muro. Foi particularmente importante para os berlinenses, mas também para aqueles que viviam na Alemanha Oriental, saber que poderiam sair se quisessem, ir para onde quisessem", disse a aposentada.

Ideais de 1989

O chanceler Olaf Scholz também enfatizou na sexta-feira que os valores de 1989 não podem "ser tomados como garantidos".

Para incorporar esses ideais, uma instalação ao ar livre que se estende por 4 km ao longo da antiga rota do Muro exibe réplicas de cartazes das manifestações de 1989, bem como milhares de outros criados pelos cidadãos.

A queda do Muro, um símbolo da Guerra Fria e da divisão entre o bloco ocidental e o bloco soviético, abriu caminho para o colapso do comunismo na Europa Oriental e para a reunificação da Alemanha um ano depois.

O "Muro da Vergonha" foi erguido em agosto de 1961 em um trecho de 155 km ao redor de Berlim Ocidental para deter o crescente êxodo de pessoas da República Democrática Alemã (RDA).

Pelo menos 140 pessoas morreram tentando atravessá-lo.

Ativistas de todo o mundo foram convidados a participar das comemorações, que vão até domingo, incluindo a líder da oposição bielorrussa exilada Svetlana Tikhanovskaya e o dissidente iraniano Masih Alinejad.

A banda russa de punk de protesto Pussy Riot se apresentará em frente à antiga sede da Stasi, a temida polícia secreta da Alemanha Oriental.

"Frank-Walter Steinmeier declarou em seu discurso de lançamento das festividades na noite de quarta-feira: "Estamos ao lado daqueles que estão lutando hoje por sua liberdade e contra a escravidão!

Diferenças persistentes

"A ênfase na liberdade é particularmente importante "em um momento em que enfrentamos o aumento do populismo, da desinformação e da divisão social", enfatizou Joe Chialo, chefe de cultura do governo regional de Berlim.

As eleições realizadas em setembro em três regiões da antiga RDA destacaram as divisões políticas persistentes entre a Alemanha Oriental e Ocidental. A Alternativa para a Alemanha (AfD), principal partido de extrema-direita alemão, obteve resultados historicamente altos.

Este fim de semana também marca o aniversário da Kristallnacht, um pogrom perpetrado pelos nazistas em 9 e 10 de novembro de 1938.

Pelo menos 90 judeus foram assassinados, dezenas de milhares foram deportados para campos de concentração e 1.400 sinagogas foram incendiadas na Alemanha e na Áustria.

"É muito importante para a nossa sociedade (...) aprender as lições certas com esses eventos", disse o governo alemão em um momento em que a Alemanha tem visto um aumento nos atos antissemitas desde os eventos de 7 de outubro de 2023 - o ataque sem precedentes do Hamas a Israel - que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

