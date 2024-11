Vulcão na Indonésia lança cinzas a 10 km de altura; milhares deixam suas casas

O Monte Lewotobi Laki-laki, na Indonésia, entrou em erupção várias vezes na sexta-feira, expelindo cinzas vulcânicas que subiram até 10 km, segundo as autoridades, após uma grande erupção na noite de domingo que matou nove pessoas.

A erupção na ilha de Flores, na província de Sonda Oriental, danificou mais de 2.000 casas e causou a retirada de milhares de pessoas.

Abdul Muhari, porta-voz da agência de mitigação de desastres do país, disse que as erupções foram "bastante significativas" devido às chuvas de cinzas e às quedas de areia que atingiram as áreas vizinhas.

Crianças correm durante a erupção do Monte Lewotobi Laki-Laki, vista da vila de Lewolaga em East Flores Imagem: ARNOLD WELIANTO/AFP

Hadi Wijaya, chefe da agência de vulcanologia da Indonésia, afirmou que uma erupção na sexta-feira produziu uma coluna de cinzas imponente que atingiu de 8 a 10 km de altura, acrescentando que a matéria vulcânica e o gás quente viajaram em todas as direções.

A erupção de sexta-feira produziu a coluna mais alta desde a primeira erupção no domingo, disse Abdul.

Cerca de 6.000 das mais de 16.000 pessoas que vivem nas áreas mais próximas ao vulcão foram retiradas para outros vilarejos, declarou Heronimus Lamawuran, funcionário do governo de Flores.

A Indonésia está localizada no "Anel de Fogo" do Pacífico, uma região de alta atividade sísmica sobre várias placas tectônicas.