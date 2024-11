Rocinha é a favela mais populosa do país; veja ranking das 20 primeiras

O Rio de Janeiro tem a favela mais populosa do Brasil: a Rocinha, com 72.021 habitantes.

Em seguida, vêm Sol Nascente, em Brasília (DF), com 70.908 moradores, e Paraisópolis, em São Paulo (SP), com 58.527. Os dados são da pesquisa "Favelas e Comunidades Urbanas: Resultados do universo", divulgados hoje (7) pelo IBGE, com informações do Censo 2022.

O que aconteceu

Das 20 maiores favelas do Brasil, oito estão na região Norte —apenas uma fica fora de Manaus. Outras sete ficam no Sudeste, e quatro na região Nordeste.

O Sudeste abriga 48% das favelas do país. O Nordeste vem na sequência, com 26,8%, seguido de Norte, com 11,6%, Sul, com 10,4% e Centro Oeste, com 2,5%.

O Sudeste supera todas as outras regiões em número absoluto de moradores nas favelas. No entanto, é o Norte que tem os estados com maior proporção de pessoas em favelas, na comparação com a população total.

Na região Norte, 18,9% da população total mora em favelas e comunidades urbanas. A média nacional é de 8,1%.

Veja a lista das 20 maiores favelas do Brasil:

1 - Rocinha - Rio de Janeiro (RJ): 72.021

2 - Sol Nascente - Brasília (DF): 70.908

3 - Paraisópolis - São Paulo (SP): 58.527

4 - Cidade de Deus/Alfredo Nascimento - Manaus (AM) 55.821

5 - Rio das Pedras - Rio de Janeiro (RJ) 55.653

6 - Heliópolis - São Paulo (SP) 55.583

7 - Comunidade São Lucas - Manaus (AM) 53.674

8 - Coroadinho - São Luís (MA) 51.050

9 - Baixadas da Estrada Nova Jurunas - Belém (PA) 43.105

10 - Beiru/Tancredo Neves - Salvador (BA) 38.871

11 - Pernambués - Salvador (BA) 35.110

12 - Zumbi dos Palmares/Nova Luz - Manaus (AM) 34.706

13 - Santa Etelvina - Manaus (AM) 33.031

14 - Baixadas da Condor - Belém (PA) 31.321

15 - Colônia Terra Nova - Manaus (AM) 30.142

16 - Jacarezinho - Rio de Janeiro (RJ) 29.766

17 - Vila São Pedro - São Bernardo do Campo (SP) 28.466

18 - Cidade Olímpica - São Luís (MA) 27.326

19 - Chafik/Macuco - Mauá (SP) 26.835

20 - Grande Vitória - Manaus (AM) 26.733

Mais de 12 mil favelas no Brasil

Havia 12.348 favelas em 655 municípios do país em 2022, de acordo com o IBGE.

No país, 16.390.815 pessoas moram em favelas. O número representa mais de 8% da população brasileira, de cerca de 203 milhões de habitantes. Em 2010, moradores de favela eram 6% da população, totalizando 11.425.644 pessoas. Houve um aumento de quase cinco milhões de habitantes entre os dois levantamentos.

São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são os estados com mais habitantes em favelas do Brasil. De acordo com o Censo, somados, os estados têm mais de 8,5 milhões de habitantes nestes locais.

Esta é a primeira vez desde 1991 que o IBGE utiliza o termo "favela" para a pesquisa. O instituto deixou de utilizar o termo "aglomerado subnormal" para se referir a esses territórios para evitar a conotação negativa e estigmatizante do antigo termo e reconhecendo essas áreas como espaços de moradia e de vida.

O aumento considerável nos números reflete a melhoria de condições e recursos para a captação dos dados, diz o IBGE. Portanto, o Censo 2022 teve mais sucesso em registrar informações de moradores destes locais.